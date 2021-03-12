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≡ Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41114
Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
Отправлено: 12.03.21 - 13:57
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"Как только нас обяжут работать на биоразлагаемых материалах, это очень серьезно стукнет по кошельку каждого человека", - рассказал директор предприятия по производству полиэтиленовых пленок Ренат Минхаиров.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2253
Re: Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
Отправлено: 12.03.21 - 13:57
#1
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Будем со своими пластмассовыми ведерками в магазин ходить...

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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3843
Re: Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
Отправлено: 12.03.21 - 14:30
#2
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Если плавно и постепенно переходить, то и в порядке и это необходимо делать.
А вот если сразу рубанут то да....
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
99
Re: Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
Отправлено: 12.03.21 - 17:09
#3
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Надо рубить, и рубить эти пластиковые неразлагаемые отходы надо было еще в 90-е.

В пригороде природа очень грязная. Тобол весь вдоль города загажен бутылками, стаканчиками, пакетами и бог знает чем еще.

Природа прекрасно справится без человека. А вот человек, когда речь заходит о здоровье своего дома, должен быть умнее. Экономия в это вопросе не приемлема.

Я, например, согласен хоть завтра ходить в магазин с авоськой. С маской же привык ходить. Пластиковые бутылки, блистеры прекрасно заменяются на стеклянные бутылки и банки, которые можно сдать обратно в магазин.

Вопрос удобства и экономии вообще не должен браться во внимание. Иначе все что наше поколение оставит для потомков, это горы пластикового мусора.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7791
Re: Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
Отправлено: 12.03.21 - 17:23
#4
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Цитата:
Muad Dib:
Пластиковые бутылки, блистеры прекрасно заменяются на стеклянные бутылки и банки, которые можно сдать обратно в магазин.

За пивасом с банкой,это как?
Лимонады,минералку конечно можно разлить в стелко,но и ценник сразу вырастет,да и не удобно.
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