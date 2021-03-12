Отправлено: - 17:23

Muad Dib:

Пластиковые бутылки, блистеры прекрасно заменяются на стеклянные бутылки и банки, которые можно сдать обратно в магазин.

Цитата:За пивасом с банкой,это как?Лимонады,минералку конечно можно разлить в стелко,но и ценник сразу вырастет,да и не удобно.