Отправлено: - 15:21

Матвей Запупыркин:

деньги весной нужно отдавать, по факту выполненных работ..осенью деньги за тендер получать, у Вас руки не дрожат...а снег зимой чистить, то техника подвела, то ветер мешает...

Цитата:Ещё смешнее в одном из районов произошлоВ одном из пабликов писали что тендер разыгрывали между двумя подрячиками по уборке но как всегда бюрократизм взял вверхВ итоге побеждает подрядчик у которого нет в наличии нужной техники (владелец ИП не правильно понял какую именно технику необходимо) в итоге начался судПока суд шел,акимат "попросил" второго подрядчика начать уборку снега до нового розыгрыша,он раз выехал на уборку,два выехал,никто бензин не оплатил и работу водителей, в итоге бросил он это дело,но народ то уже видел что техника есть! Начались недовольства почему трассу не чистят?))) А что ответить? Ой извините у нас бумажки не правильно были оформлены а оплатить работу мы пока не можем потомучто еще официально нечем! А если оплатим то нас прокуратура затаскает...Вообщем моральГосзакуп в таких делах это преступление