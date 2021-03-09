Отправлено: - 15:51

Добринцофф:

иначе всё это слова

Цитата:конечно слова. твои.сам рассказывал.никто тебя за язык не тянул.понимаю, неприятные воспоминаниядля тебя, но что было то было.и теперь ты переносишь это почему то напрекрасные многоэтажные дома, с шикарными квартирами, со всеми удобствами, детскими площадками, с кортами и футбольными полями, со всей необходимой инфраструктурой для жизни и отдыха.с расположенними рядом театрами, термопарками, трц,стадионами..и называешь это"грязными и вечно вонючими скворечниками".в тебе просто злоба и зависть пересиливают все остальное. нормальное,человеческое. к сожалению это так.