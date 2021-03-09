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≡ 37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
 
 
Страница 10 из 10«1...8910
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41114
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 09.03.21 - 21:01
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Слушания по вопросу о целесообразности возвращения Костанайской области ее природного времени общественный совет Лисаковска провел сегодня, 9 марта. Обсуждали в онлайн-режиме, все желающие выступить записывались заранее.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11286
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 12.03.21 - 15:51
#135
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Цитата:
Добринцофф:
иначе всё это слова


конечно слова. твои.
сам рассказывал.
никто тебя за язык не тянул.
понимаю, неприятные воспоминания
для тебя, но что было то было.
и теперь ты переносишь это почему то на
прекрасные многоэтажные дома, с шикарными квартирами, со всеми удобствами, детскими площадками, с кортами и футбольными полями, со всей необходимой инфраструктурой для жизни и отдыха.с расположенними рядом театрами, термопарками, трц,стадионами..
и называешь это
"грязными и вечно вонючими скворечниками".
в тебе просто злоба и зависть пересиливают все остальное. нормальное,
человеческое. к сожалению это так.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21347
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 12.03.21 - 16:12
#136
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Вы, лучше - скажите. Будем возвращаться,
к часовому поясу? Непонятно... :lol: :oops:
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7791
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 12.03.21 - 16:12
#137
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Цитата:
alex_60:
конечно слова. твои.

Ну что не нашёл, не нашёл потому что я этого не писал.
Можешь добавить в ник Алекс пустозвон, и пустозвон это ещё мягко сказано.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11286
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 12.03.21 - 16:17
#138
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Цитата:
drakon:
Вы, лучше - скажите. Будем возвращаться, к часовому поясу? Непонятно.


будем конечно но попозже.
при другой власти.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
98
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 12.03.21 - 16:18
#139
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Цитата:
drakon:

меня больше интересует, когда в Германии отменят переход на зимнее и летнее время
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
98
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 12.03.21 - 16:22
#140
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Цитата:
alex_60:

Цитата:
будем конечно но попозже.
при другой власти.

при коммунизме, только некоторые не доживут ;-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1726
Re: 37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в...
Отправлено: 12.03.21 - 16:31
#141
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Цитата:
drakon:
Непонятно...


А, что тут не понятного?
Власть же сказала, что НЕТ - значит стрелки часов остаются на месте.
Под властью я имею ввиду Астану. Местный аким при всём своём желаний - не решит этот вопрос.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11286
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 12.03.21 - 16:31
#142
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Цитата:
Добринцофф:
пустозвон, и пустозвон это ещё мягко сказано.


вопрос перевода времени это не пустозвонство. к сожалению оппоненты не находят других слов для доказательств обратного. это говорит о многом.
о том что эти люди просто не понимают законов природы. или в силу слабой образованности, либо просто из за позиции в жизни-всегда против.
про подневольных это другой разговор.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7791
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 12.03.21 - 17:16
#143
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Цитата:
alex_60:
вопрос перевода времени это не пустозвонство

Как ты ловко от темы разговора ушёл,пустозвон-это не про перевод времени ,а про тебя.
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Страница 10 из 10«1...8910
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