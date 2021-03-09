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Маркс:

Ну вы то, Добринцофф, конечно, сейчас заведете старую песню о главном, что как хорошо иметь домик в деревне, ходить по огороду в старых сапогах и ватнике, летом и зимой не расставаться с лопатой,

Цитата:Это не моя ,а ваша песня,которую вы сами себе придумали.Дело в том,что домик в деревне за те годы пока вы прожигали лучшие годы в грязных и вечно вонючих скворечниках,значительно эволюционировал и из избушки с кривым забором,превратился в уютное современное жилище,с террасой,мангальной зоной, лужайкой на которой можно позагарать искупавшись в бассейне, гаражом и личной парковкой,Вам Маркс прорживающем в общежитие об этом остаётся только мечтать,потому что из всех доступных вам удовольствий,это спуститься вниз на лавочку подышать дымом припаркованных авто,либо выйти на балкон и вдохнуть полной грудью аромат сигаретного дыма от соседей,при это опасаясь как бы на голову не упал бычок или плевок.