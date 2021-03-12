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≡ Акиму медаль, болельщикам спасибо – Как ФК «Тобол» провёл презентацию нового состава
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41112
Акиму медаль, болельщикам спасибо – Как ФК «Тобол» провёл презентацию нового состава
Отправлено: 12.03.21 - 11:13
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Вход был свободный, но с обязательным условием - медицинская маска на лице. Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ выступил с длинной речью, в которой описал нынешнюю ситуацию в «Тоболе» и планы клуба на сезон.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3843
Re: Акиму медаль, болельщикам спасибо – Как ФК «Тобол» провёл...
Отправлено: 12.03.21 - 11:13
#1
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Господи, когда закончится этот маскарад?
Мы с мужиками много лет из собственного кармана арендуем залы, играем и получаем массу позитива.
Какой выхлоп от профессионального футбола за счёт бюджета? Ну какой в конце то концов?
Сказал что то об этом аким Мухамбетов? Кто в 3 предложениях объяснит?
Удовольствие для болельщиков? Сомнительно, но ок возможно бывал и я пару раз на стадионе, ну и что ради меня тратить лямы на иностранных легионеров?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1724
Re: Акиму медаль, болельщикам спасибо – Как ФК «Тобол» провёл...
Отправлено: 12.03.21 - 12:08
#2
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Цитата:
peshexod:
Кто в 3 предложениях объяснит?


То что вы делаете: это физкультура, а ФК "Тобол", ХК"Горняк" и прочее - это спорт.
Спорт - это коммерция, бизнес - короче деньги и притом большие.
А, где бизнес и деньги там и власть - андестен ??
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3843
Re: Акиму медаль, болельщикам спасибо – Как ФК «Тобол» провёл...
Отправлено: 12.03.21 - 14:28
#3
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Цитата:
ACROS:
Спорт - это коммерция, бизнес - короче деньги

Зачем это власти несложно догадаться, а вот зачем оно люду?
Вот это попытайтесь объяснить ))
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