Re: Акиму медаль, болельщикам спасибо – Как ФК «Тобол» провёл...

Отправлено: - 11:13

Господи, когда закончится этот маскарад?

Мы с мужиками много лет из собственного кармана арендуем залы, играем и получаем массу позитива.

Какой выхлоп от профессионального футбола за счёт бюджета? Ну какой в конце то концов?

Сказал что то об этом аким Мухамбетов? Кто в 3 предложениях объяснит?

Удовольствие для болельщиков? Сомнительно, но ок возможно бывал и я пару раз на стадионе, ну и что ради меня тратить лямы на иностранных легионеров?