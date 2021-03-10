Отправлено: - 16:08

drakon:

Что то сайт, опять - Зависает..

Цитата:да, вот пишут.//Сайты нескольких российских госорганов оказались недоступны из-за сбоя в их работе. Как сообщает «Коммерсантъ», проблема коснулась сайтов президента, правительства, Госдумы, Совета Федерации, Роскомнадзора,Минэкономразвития и других ведомств.//ну и твой сайт тоже в этом списке наверное.