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Скорая доехать не смогла - Жители поселка в Мендыкаринском районе оказались в снежной блокаде. Что делает власть?
Скорая доехать не смогла - Жители поселка в Мендыкаринском районе оказались в снежной блокаде. Что делает власть?
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