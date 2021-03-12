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≡ Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41112
Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
Отправлено: 12.03.21 - 13:57
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"Как только нас обяжут работать на биоразлагаемых материалах, это очень серьезно стукнет по кошельку каждого человека", - рассказал директор предприятия по производству полиэтиленовых пленок Ренат Минхаиров.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2253
Re: Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
Отправлено: 12.03.21 - 13:57
#1
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Будем со своими пластмассовыми ведерками в магазин ходить...

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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3843
Re: Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
Отправлено: 12.03.21 - 14:30
#2
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Если плавно и постепенно переходить, то и в порядке и это необходимо делать.
А вот если сразу рубанут то да....
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