Прогноз на 5 дней
ясно-19°C
  • 762 мм рт.ст.
  • 71% влажность
  • СЗ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Дети без присмотра: вопрос о наказании родителей обсудят в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41110
Дети без присмотра: вопрос о наказании родителей обсудят в Казахстане
Отправлено: 11.03.21 - 17:16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане вынесут на обсуждение вопрос введения ответственности для взрослых за оставление детей без присмотра. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.
Читать новость

Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2251
Re: Дети без присмотра: вопрос о наказании родителей обсудят в...
Отправлено: 11.03.21 - 17:16
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В Казахстане вынесут на обсуждение вопрос введения ответственности для взрослых за оставление детей без присмотра.

Попробуй такую удержи...

Профайл
Неравнодушный гражданин
* Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
86
Re: Дети без присмотра: вопрос о наказании родителей обсудят в...
Отправлено: 11.03.21 - 21:11
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот зто совсем не смешно.. дочь моя, будучи в 5летнем возрасте одна дома играла со спичками и пыталась поджечь матрац... мы, родители, на свой страх и риск оставили ее дома одну.. мы были конечно же молоды, понимали ответственность, но работать тоже надо было... слава Богу удалось обошлось без серьезных последствий.. сегодня у нас сын.. 7 лет.. карантин и школа вещи оказались несовместимые и большую часть дня сын один дома.. Большой вопрос? кто оплатит рабочий день, если с сыном дома будет супруга или я? Прогул или больничный, отгул за свой счет или увольнение???? Наказать можно всегда, а решить проблему, так некому... ПС бабушки нет, дедушки нет...
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9965
Re: Дети без присмотра: вопрос о наказании родителей обсудят в...
Отправлено: 12.03.21 - 03:47
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Неравнодушный гражданин:

Финансовые проблемы нельзя решать за счет детской безопасности. Дети должны быть под присмотром, и точка.
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7301
Дети без присмотра: вопрос о наказании родителей обсудят в Казахстане
Отправлено: 12.03.21 - 09:51
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще один изначально не выполнимый законопроект!... Для чего это рассматривать? Для изображения законотворческой деятельности? Дети сидели, сидят и будут сидеть дома одни! Так у нас устроена жизнь, общество и менталитет!
Родители зарабатывают на жизнь этих детей!
А что министр и депутаты на сравнивают уровень доходов в тех странах, где стучат полиции? Наверняка это скандинавские страны, куда они всё за бюджетные деньги за опытом ездят. С их доходами можно позволить одному родителю сидеть дома или нанять няньку. Но не у нас... Хотя наши чинуши витают в нурлыкунских отчетах с полумиллионными зарплатами и считают, что многодетная семья в ауле под Каскеленом как сыр в масле катается.

Да, трагедии страшные случались. Это все стечение обстоятельств, несчастные случаи... не массовые. Ответственность конечно за это на родителях, но они уже наказаны ...горем. Но не надо всех под одну гребенку зажимать этими законами.

[Исправлено: yudjin, 12.03.2021 - 09:52]
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13761
Дети без присмотра: вопрос о наказании родителей обсудят в Казахстане
Отправлено: 12.03.21 - 10:09
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Дети сидели, сидят и будут сидеть дома одни!

Ну не в 6 же лет. На фоне последних трагических событий - правильное решение, а то будет продолжаться гибель детей. А тут уж лес рубят - щепки летят. Законопроекты на то и разрабатываются и обсуждаются, чтобы иметь решение для всего населения. Вкупе с ним должны быть ещё законы, которые дают возможность родителям сидеть дома. Ну или хотя бы работа продлёнок в школе.

[Исправлено: Victor Yang, 12.03.2021 - 10:12]
Профайл
Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
450
Re: Дети без присмотра: вопрос о наказании родителей обсудят в...
Отправлено: 12.03.21 - 10:48
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Штраф за то , что пытаются создать детям достойные условия жизни .
Нормальный ход мысли или тупое подражание ?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1724
Дети без присмотра: вопрос о наказании родителей обсудят в Казахстане
Отправлено: 12.03.21 - 11:10
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Цитата:
Victor Yang:


Может не надо перекладывать с больной ( с государства)головы на здоровую (на родителей) и не надо "умничать" перед журналистами и не "открывать" америк: просто возродить СОВЕТСКУЮ школу воспитания подрастающего поколения - ясли и детские сады, продлёнки в школе, с государственным содержанием (государство заинтересованно в ПРАВИЛЬНОМ воспитании подрастающего поколения ( это будущие граждане, будущие налогоплательщики и будущие защитники)и ДОЛЖНО брать на себя ВСЕ расходы по их содержанию). У родителей появяться больше времени для заработка и содержания семей в достатке.

[Исправлено: ACROS, 12.03.2021 - 11:14]
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7301
Дети без присмотра: вопрос о наказании родителей обсудят в Казахстане
Отправлено: 12.03.21 - 11:33
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну не в 6 же лет.

В 6 лет сейчас дети уже идут в КПП... которое конечно совсем дурацкое, но вариантов мало. В некоторых школах кпп с продленкой, что конечно облегчает присмотр. У меня кпп и 1 класс совпали с декретом второго ребенка, поэтому проблем не было, а в 8 лет ребенок уже вполне самостоятельный, даже ездить на тренировки могла сама. Тут многое индивидуально, люди подстраиваются, но штрафовать за безысходность - это верх маразма.

Цитата:
ACROS:
просто возродить СОВЕТСКУЮ школу воспитания подрастающего поколения - ясли и детские сады, продлёнки в школе,

согласен... Советское в модернизированном сознании, все плохое. У нас очереди в садах сократили не строительством новых, а тем, что стали брать в сады после 2-х лет и выпускать уже на шестом году. А в советские годы с 1 до 7 лет могли быть в садах.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS