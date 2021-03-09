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≡ 37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41109
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 09.03.21 - 21:01
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Слушания по вопросу о целесообразности возвращения Костанайской области ее природного времени общественный совет Лисаковска провел сегодня, 9 марта. Обсуждали в онлайн-режиме, все желающие выступить записывались заранее.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7786
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 12.03.21 - 01:26
#120
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Цитата:
Маркс:
А для вас здравый смысл, когда вы ложитесь спать в 23:00, а в это время на площадке под окнами орет ребятня, хлопают дверями машины

Скворечник-это ваш осознаный выбор,придётся терпеть и не только в 23:00,а постоянно в любое время суток.
Цитата:
Маркс:
а из магазина Добринцоффа идут подвыпившие алкаши

Вы невнимательны,я уже неоднократно писал,что зимой работаю до 21,а летом до 22,при этом самопалом не торгую,поэтому алкаши ко мне слава богу не ходят.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7786
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 12.03.21 - 01:41
#121
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Цитата:
Маркс:
Ну вы то, Добринцофф, конечно, сейчас заведете старую песню о главном, что как хорошо иметь домик в деревне, ходить по огороду в старых сапогах и ватнике, летом и зимой не расставаться с лопатой,

Это не моя ,а ваша песня,которую вы сами себе придумали.
Дело в том,что домик в деревне за те годы пока вы прожигали лучшие годы в грязных и вечно вонючих скворечниках,значительно эволюционировал и из избушки с кривым забором,превратился в уютное современное жилище,с террасой,мангальной зоной, лужайкой на которой можно позагарать искупавшись в бассейне, гаражом и личной парковкой,Вам Маркс прорживающем в общежитие об этом остаётся только мечтать,потому что из всех доступных вам удовольствий,это спуститься вниз на лавочку подышать дымом припаркованных авто,либо выйти на балкон и вдохнуть полной грудью аромат сигаретного дыма от соседей,при это опасаясь как бы на голову не упал бычок или плевок. :lol:
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1132
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 12.03.21 - 08:06
#122
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Цитата:
abaika95:
После 22:00 как Киселев закончил вещать им спать надо а тут ребетня под окнами жизни радуется

Так это только в Костанае такое наблюдается, а Киселев вещает на огромные территории. Просто там, где солнце садится вовремя, дети в 9 часов вечера уже должны быть дома и готовиться ко сну. Не зря передача "Спокойной ночи, малыши!" всегда начиналась в 20.45. И, самое интересное, что утренний недосып как раз более всего действует именно на детей, с возрастом это влияние нивелируется. А иксперды противников перевода как раз и прикрываются детьми, показывая этим свою некомпетентность. Поэтому лучше назвать диссертацию так: "Отсутствие здравого смысла у противников возврата природного времени под влиянием сдвига солнечного полдня."
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1132
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 12.03.21 - 08:19
#123
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Цитата:
Добринцофф:
Скворечник-это ваш осознаный выбор,придётся терпеть и не только в 23:00,а постоянно в любое время суток.

Ну так я поэтому и говорю, что позиция Добринцофф'а в этом вопросе не должна браться во внимание, так как он не попадает в репрезентативную выборку обсуждающих проблему времени из-за особенностей условий проживания. Это все-равно, что найти в тайге какого-нибудь старовера и решать с его помощью городские проблемы, хотя он за всю жизнь в городе был только два раза и то, когда приезжал за товаром на складскую.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11280
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 12.03.21 - 08:44
#124
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Цитата:
Добринцофф:
вы прожигали лучшие годы в грязных и вечно вонючих скворечниках


с утра поднял настроение. своими воспоминаниями.
помню ты писал:
//да жил я в многоэтажке,знаю что это такое ..
в той двухэтажной многоэтажке,где я жил,труба из под унитаза
выходила прямо в окно..часто зимой она замерзала..
уголь и ветки для буржуйки лежали в каждом углу.
крыши как таковой не было, и все время затапливало.
в соседней "квартире" дверь была выбита, и проживали бомжи.
в коридоре были кучи мусора.
постоянная вонь и драки были повседневной жизнью//

но же кроме тебя виноват что ты жил в таких прекрасных условиях?
и не задумывался по какому времени мы живем.
природному или какому.

[Исправлено: alex_60, 12.03.2021 - 08:54]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11280
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 12.03.21 - 08:52
#125
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Цитата:
Добринцофф:
,с террасой,мангальной зоной, лужайкой на которой можно позагарать искупавшись в бассейне, гаражом и личной парковкой


зато теперь, возвращаясь в 12-час ночи в городе Тобыл ,
и так каждый день,день за днем,
ты можешь сказать- да,вот под этим двухметровым
слоем снега лужайка для загара, на которой нельзя позагорать,
бассейн, в котором нельзя искупаться,
где-то мангал не знаю где,на котором нельзя пожарить,
личная парковка,на которую нельзя поставить машину..
до входной двери бы добраться..
и пообсуждать на форуме вопрос перевода времени.

[Исправлено: alex_60, 12.03.2021 - 08:53]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11280
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 12.03.21 - 08:59
#126
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Цитата:
drakon:
А мы - пенсионеры, спим сколько - хотим, и когда - хотим...


тебе твой организм уже не даст.
подьем в пять утра и дальше по расписанию.
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