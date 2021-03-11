Re: 10 маршрутов без перевозчиков - Будут ли ездить автобусы...

Отправлено: - 18:02

Цитата://Кроме того, появились нелегальные перевозчики, - пояснил Нургалиев.//



Нелегальные перевозчики появились ещё лет 10-15 назад, когда г-н Нургалиев, ещё был ребёнком.



Цитата://а также пандемия covid-19 и режим ЧП объявленный в начале 2020 года.//



Вообще ПАНДЕМИЯ - стала удобным поводом для списания своего БЕССИЛИЯ или НЕСПОСОБНОСТИ работать, или своего НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМА.