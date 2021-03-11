Вознаграждения на 76 миллионов тенге: в ФСМС ответили на критику депутата
Отправлено: 11.03.21 - 11:44
В Фонде социального медицинского страхования (ФСМС) прокомментировали выплату вознаграждений руководству. Ранее депутат высказал свое недовольство и направил запрос премьер-министру Аскару Мамину. Читать новость
Интересно девки пляшут... Почему мои взносы , которые должны идти на моё обслуживание в мед учреждении, идут на непомерные зарплаты и премии каких-то клерков? Пусть им выплачивает государство из бюджета, но не мои деньги. Их работа заключается в сборе и распределении народных денег, без какого-либо выгодного вложения и получения прибыли. Так с чего премиальные?
Совершенно верно: об этом я писал ещё летом, когда Правительство приняло решение поднять оклады медикам работающим в "красной" зоне за счёт средств участников ФСМС. Я, не думаю что в бюджете мало денег, я думаю это сделано, "ушлыми" чиновниками для разработки очередной схемы воровства этих "халявных" денег.
А я наивный думаю эти все контролирующие органы должны выводить на чистую воду всех мутных членов этого большого ОПГ, создаётся впечатление что они сами мутные, раз закрывают глаза на столь очевидные вещи, то-ли с колесом в Рудном, то-ли вот фонд который как коршун терзает народные деньги
76 762 000 / 12 месяцев / 4 человека = 1 599 208 тенге в среднем получил в месяц каждый. Это типо нормально чьто ли? Думали с народа последние крохи собирают врачам приплачивать, а оно вон что оказывается
И что в итоге имеем от обязательного медстрахования?) На обследование чего-то очереди неделями, а если платно то быстрее. Какая-нибудь мелкая операция и то 3 тыс сдерут. А если не заплатишь за все месяцы в фонд, так можно даже не приходить за лечением...
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