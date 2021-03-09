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≡ 37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41109
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 09.03.21 - 21:01
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Слушания по вопросу о целесообразности возвращения Костанайской области ее природного времени общественный совет Лисаковска провел сегодня, 9 марта. Обсуждали в онлайн-режиме, все желающие выступить записывались заранее.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7786
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 12.03.21 - 01:26
#120
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Цитата:
Маркс:
А для вас здравый смысл, когда вы ложитесь спать в 23:00, а в это время на площадке под окнами орет ребятня, хлопают дверями машины

Скворечник-это ваш осознаный выбор,придётся терпеть и не только в 23:00,а постоянно в любое время суток.
Цитата:
Маркс:
а из магазина Добринцоффа идут подвыпившие алкаши

Вы невнимательны,я уже неоднократно писал,что зимой работаю до 21,а летом до 22,при этом самопалом не торгую,поэтому алкаши ко мне слава богу не ходят.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7786
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 12.03.21 - 01:41
#121
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Цитата:
Маркс:
Ну вы то, Добринцофф, конечно, сейчас заведете старую песню о главном, что как хорошо иметь домик в деревне, ходить по огороду в старых сапогах и ватнике, летом и зимой не расставаться с лопатой,

Это не моя ,а ваша песня,которую вы сами себе придумали.
Дело в том,что домик в деревне за те годы пока вы прожигали лучшие годы в грязных и вечно вонючих скворечниках,значительно эволюционировал и из избушки с кривым забором,превратился в уютное современное жилище,с террасой,мангальной зоной, лужайкой на которой можно позагарать искупавшись в бассейне, гаражом и личной парковкой,Вам Маркс прорживающем в общежитие об этом остаётся только мечтать,потому что из всех доступных вам удовольствий,это спуститься вниз на лавочку подышать дымом припаркованных авто,либо выйти на балкон и вдохнуть полной грудью аромат сигаретного дыма от соседей,при это опасаясь как бы на голову не упал бычок или плевок. :lol:
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