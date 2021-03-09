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37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41109
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 09.03.21 - 21:01
Слушания по вопросу о целесообразности возвращения Костанайской области ее природного времени общественный совет Лисаковска провел сегодня, 9 марта. Обсуждали в онлайн-режиме, все желающие выступить записывались заранее.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13760
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 11.03.21 - 09:40
Цитата:
Возможно, ты не в курсе, но подавляющее большинство работающих встают именно по будильнику.
Добринцофф:
я не встаю по будильнику,а просыпаюсь тогда когда спать уже в принципе не охота.
я не встаю по будильнику,а просыпаюсь тогда когда спать уже в принципе не охота.
Возможно, ты не в курсе, но подавляющее большинство работающих встают именно по будильнику.
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 11.03.21 - 10:01
Цитата:
Ну и..?У вас деловая встреча ровно в полдень по солнечным часам или "Полдень джентельмены пьют и закусывают"
Мы все ориентируемся во времени по часам,а не по полдням.
гражданин СССР:
Боже мой! Да сколько вам уже объяснять, что у нас полдень в 14 часов, а не в 12!
Боже мой! Да сколько вам уже объяснять, что у нас полдень в 14 часов, а не в 12!
Ну и..?У вас деловая встреча ровно в полдень по солнечным часам или "Полдень джентельмены пьют и закусывают"
Мы все ориентируемся во времени по часам,а не по полдням.
Е
(Журналисты)
- Регистрация:
- 29.07.14
- Сообщений:
- 460
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 11.03.21 - 10:43
Я смотрю, тут так много, даже не диванных, подкроватных специалистов по биофизике и физиологии, особенно тонко чувствующих особенности работы гипоталамо-гипофизарной системы и активности эпифиза... Раз уж вы такие размышляющие, пораскиньте мозгами по теме "Баланс мелатонина и серотонина в организме зависимость его от солнечного света". А тем, кто вопрошает, где же "мнение учёных" (имея в виду, наверное болашаковцев), хочется порекомендовать к прочтению учебники эндокринологии, нейрофизиологии, биофизики и просто общей физиологии. Там уже давно всё написано. Никаких откровений, вроде тех, что в кумранских свитках ищут, тут нет. Просто глазки открыть, мозг включить и выдавить из себя раба и мракобеса.
[Исправлено: Елена Пикельная, 11.03.2021 - 11:11]
[Исправлено: Елена Пикельная, 11.03.2021 - 11:11]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1721
Re: 37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в...
Отправлено: 11.03.21 - 11:01
Цитата:
Класс!!!
Только одно, не понимаю: поезд давным-давно ушёл, а вы ВСЕ обсуждаете расписание его прибытия.
Елена Пикельная:
подкроватных специалистов
подкроватных специалистов
Класс!!!
Только одно, не понимаю: поезд давным-давно ушёл, а вы ВСЕ обсуждаете расписание его прибытия.
Е
(Журналисты)
- Регистрация:
- 29.07.14
- Сообщений:
- 460
Re: 37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в...
Отправлено: 11.03.21 - 11:10
Цитата:
Я это только для того, чтобы народ занимался саморазвитием...
ACROS:
Только одно, не понимаю: поезд давным-давно ушёл, а вы ВСЕ обсуждаете расписание его прибытия.
Только одно, не понимаю: поезд давным-давно ушёл, а вы ВСЕ обсуждаете расписание его прибытия.
Я это только для того, чтобы народ занимался саморазвитием...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7247
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 11.03.21 - 11:27
Цитата:
Шура угомонись уже,заигрался
Цитата:
В Китае вообще один пояс и что? Умерли там все? Или коронавирус там потому появился?
гражданин СССР:
А ты кто такой, что бы мне допросы устраивать? Клоун форумный
А ты кто такой, что бы мне допросы устраивать? Клоун форумный
Шура угомонись уже,заигрался
Цитата:
гражданин СССР:
Но вы же победили природу!
Но вы же победили природу!
В Китае вообще один пояс и что? Умерли там все? Или коронавирус там потому появился?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 90
Re: 37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в...
Отправлено: 11.03.21 - 11:28
Цитата:
Я за здравый смысл. За то, что бы день был днем, а ночь ночью, а не как добринцевым удобнее. До вас не доходит, что подавляющее большинство ходит на работу по утрам. и спят по ночам, а не болтаются по улицам. а потом дрыхнут до обеда
Добринцофф:
Ну и..?У вас деловая встреча ровно в полдень по солнечным часам
Ну и..?У вас деловая встреча ровно в полдень по солнечным часам
Я за здравый смысл. За то, что бы день был днем, а ночь ночью, а не как добринцевым удобнее. До вас не доходит, что подавляющее большинство ходит на работу по утрам. и спят по ночам, а не болтаются по улицам. а потом дрыхнут до обеда
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 96
Re: 37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в...
Отправлено: 11.03.21 - 11:34
Цитата:
пертурбации индивидуумами фразеологизмов данного сообщества девальвирует научную парадигму, как концепцию целостного восприятия объективной реальности и доказывает демагогичность многочисленных заявлений, в следствии чего вы не компетентны в данном вопросе, поскольку каждый пессимистически настроенный индивидуум катастрофически модифицирует абстракции реального субъективизма
Елена Пикельная:
пертурбации индивидуумами фразеологизмов данного сообщества девальвирует научную парадигму, как концепцию целостного восприятия объективной реальности и доказывает демагогичность многочисленных заявлений, в следствии чего вы не компетентны в данном вопросе, поскольку каждый пессимистически настроенный индивидуум катастрофически модифицирует абстракции реального субъективизма
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 11.03.21 - 20:36
Цитата:
В чём здравый смысл,в том что в случае перевода стрелок, зимой ночь наступит в 17 часов вечера,а рассвет в 9 утра?Вот это для вас здравый смысл?
гражданин СССР:
Я за здравый смысл. За то, что бы день был днем, а ночь ночью
Я за здравый смысл. За то, что бы день был днем, а ночь ночью
В чём здравый смысл,в том что в случае перевода стрелок, зимой ночь наступит в 17 часов вечера,а рассвет в 9 утра?Вот это для вас здравый смысл?
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 11.03.21 - 20:38
Цитата:
Вы так и не ответили на вопрос,полдень здесь причем?
гражданин СССР:
До вас не доходит, что подавляющее большинство ходит на работу по утрам. и спят по ночам
До вас не доходит, что подавляющее большинство ходит на работу по утрам. и спят по ночам
Вы так и не ответили на вопрос,полдень здесь причем?
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 11.03.21 - 21:33
Цитата:
Когда я был маленьким и жил во дворце, я тоже не понимал зачем нужны будильники. Я нежился в кровати пока не надоест, потом приказывал умываться, одеваться и завтракать. Спать я ложился поздно и видя засыпающие рожи ленивых слуг, топал ножками, кричал на них и приказывал не спать до утра.
Слуги менялись очень часто и я недоумевал, почему так происходит. Только когда я подрос, то узнал, что рабочий день у слуг начинался в 6 часов утра и просыпались они по будильнику. Но мне было наплевать на них, потому что мы богачи и можем себе позволить все, что захотим!
Добринцофф:
Нет не замечал,я не встаю по будильнику,а просыпаюсь тогда когда спать уже в принципе не охота.
Нет не замечал,я не встаю по будильнику,а просыпаюсь тогда когда спать уже в принципе не охота.
Когда я был маленьким и жил во дворце, я тоже не понимал зачем нужны будильники. Я нежился в кровати пока не надоест, потом приказывал умываться, одеваться и завтракать. Спать я ложился поздно и видя засыпающие рожи ленивых слуг, топал ножками, кричал на них и приказывал не спать до утра.
Слуги менялись очень часто и я недоумевал, почему так происходит. Только когда я подрос, то узнал, что рабочий день у слуг начинался в 6 часов утра и просыпались они по будильнику. Но мне было наплевать на них, потому что мы богачи и можем себе позволить все, что захотим!
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 11.03.21 - 21:38
Цитата:
А для вас здравый смысл, когда вы ложитесь спать в 23:00, а в это время на площадке под окнами орет ребятня, хлопают дверями машины, а из магазина Добринцоффа идут подвыпившие алкаши, оглашающие пространство вокруг себя громкими вопросами типа "А ты меня уважаешь?"
Добринцофф:
Вот это для вас здравый смысл?
Вот это для вас здравый смысл?
А для вас здравый смысл, когда вы ложитесь спать в 23:00, а в это время на площадке под окнами орет ребятня, хлопают дверями машины, а из магазина Добринцоффа идут подвыпившие алкаши, оглашающие пространство вокруг себя громкими вопросами типа "А ты меня уважаешь?"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21342
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 11.03.21 - 21:40
Цитата:
А мы - пенсионеры, спим сколько - хотим, и когда - хотим...
Маркс:
потому что мы богачи и можем себе позволить все, что захотим!
потому что мы богачи и можем себе позволить все, что захотим!
А мы - пенсионеры, спим сколько - хотим, и когда - хотим...
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 11.03.21 - 21:45
Ну вы то, Добринцофф, конечно, сейчас заведете старую песню о главном, что как хорошо иметь домик в деревне, ходить по огороду в старых сапогах и ватнике, летом и зимой не расставаться с лопатой, наживая себе радикулит к 50 годам, споласкивать в бочке с грязной водой первые пучки редиски и о прочих радостях одинокого жития. Что и позволяет вам радостно плевать на всех остальных и на их проблемы со временем.
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