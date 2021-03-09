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≡ 37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
 
 
Страница 8 из 8«1...678
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41109
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 09.03.21 - 21:01
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Слушания по вопросу о целесообразности возвращения Костанайской области ее природного времени общественный совет Лисаковска провел сегодня, 9 марта. Обсуждали в онлайн-режиме, все желающие выступить записывались заранее.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13760
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 11.03.21 - 09:40
#105
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Цитата:
Добринцофф:
я не встаю по будильнику,а просыпаюсь тогда когда спать уже в принципе не охота.

Возможно, ты не в курсе, но подавляющее большинство работающих встают именно по будильнику.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7784
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 11.03.21 - 10:01
#106
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Цитата:
гражданин СССР:
Боже мой! Да сколько вам уже объяснять, что у нас полдень в 14 часов, а не в 12!

Ну и..?У вас деловая встреча ровно в полдень по солнечным часам или "Полдень джентельмены пьют и закусывают"
Мы все ориентируемся во времени по часам,а не по полдням.
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
460
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 11.03.21 - 10:43
#107
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Я смотрю, тут так много, даже не диванных, подкроватных специалистов по биофизике и физиологии, особенно тонко чувствующих особенности работы гипоталамо-гипофизарной системы и активности эпифиза... Раз уж вы такие размышляющие, пораскиньте мозгами по теме "Баланс мелатонина и серотонина в организме зависимость его от солнечного света". А тем, кто вопрошает, где же "мнение учёных" (имея в виду, наверное болашаковцев), хочется порекомендовать к прочтению учебники эндокринологии, нейрофизиологии, биофизики и просто общей физиологии. Там уже давно всё написано. Никаких откровений, вроде тех, что в кумранских свитках ищут, тут нет. Просто глазки открыть, мозг включить и выдавить из себя раба и мракобеса.

[Исправлено: Елена Пикельная, 11.03.2021 - 11:11]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1721
Re: 37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в...
Отправлено: 11.03.21 - 11:01
#108
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Цитата:
Елена Пикельная:
подкроватных специалистов


Класс!!!

Только одно, не понимаю: поезд давным-давно ушёл, а вы ВСЕ обсуждаете расписание его прибытия.
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
460
Re: 37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в...
Отправлено: 11.03.21 - 11:10
#109
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Цитата:
ACROS:
Только одно, не понимаю: поезд давным-давно ушёл, а вы ВСЕ обсуждаете расписание его прибытия.

Я это только для того, чтобы народ занимался саморазвитием...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7247
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 11.03.21 - 11:27
#110
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Цитата:
гражданин СССР:
А ты кто такой, что бы мне допросы устраивать? Клоун форумный

Шура угомонись уже,заигрался
Цитата:
гражданин СССР:
Но вы же победили природу!

В Китае вообще один пояс и что? Умерли там все? Или коронавирус там потому появился?
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
90
Re: 37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в...
Отправлено: 11.03.21 - 11:28
#111
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Цитата:
Добринцофф:
Ну и..?У вас деловая встреча ровно в полдень по солнечным часам

Я за здравый смысл. За то, что бы день был днем, а ночь ночью, а не как добринцевым удобнее. До вас не доходит, что подавляющее большинство ходит на работу по утрам. и спят по ночам, а не болтаются по улицам. а потом дрыхнут до обеда
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
96
Re: 37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в...
Отправлено: 11.03.21 - 11:34
#112
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Цитата:
Елена Пикельная:

пертурбации индивидуумами фразеологизмов данного сообщества девальвирует научную парадигму, как концепцию целостного восприятия объективной реальности и доказывает демагогичность многочисленных заявлений, в следствии чего вы не компетентны в данном вопросе, поскольку каждый пессимистически настроенный индивидуум катастрофически модифицирует абстракции реального субъективизма
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7784
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 11.03.21 - 20:36
#113
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Цитата:
гражданин СССР:
Я за здравый смысл. За то, что бы день был днем, а ночь ночью

В чём здравый смысл,в том что в случае перевода стрелок, зимой ночь наступит в 17 часов вечера,а рассвет в 9 утра?Вот это для вас здравый смысл?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7784
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 11.03.21 - 20:38
#114
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Цитата:
гражданин СССР:
До вас не доходит, что подавляющее большинство ходит на работу по утрам. и спят по ночам

Вы так и не ответили на вопрос,полдень здесь причем?
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1130
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 11.03.21 - 21:33
#115
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Цитата:
Добринцофф:
Нет не замечал,я не встаю по будильнику,а просыпаюсь тогда когда спать уже в принципе не охота.

Когда я был маленьким и жил во дворце, я тоже не понимал зачем нужны будильники. Я нежился в кровати пока не надоест, потом приказывал умываться, одеваться и завтракать. Спать я ложился поздно и видя засыпающие рожи ленивых слуг, топал ножками, кричал на них и приказывал не спать до утра.

Слуги менялись очень часто и я недоумевал, почему так происходит. Только когда я подрос, то узнал, что рабочий день у слуг начинался в 6 часов утра и просыпались они по будильнику. Но мне было наплевать на них, потому что мы богачи и можем себе позволить все, что захотим!
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1130
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 11.03.21 - 21:38
#116
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Цитата:
Добринцофф:
Вот это для вас здравый смысл?

А для вас здравый смысл, когда вы ложитесь спать в 23:00, а в это время на площадке под окнами орет ребятня, хлопают дверями машины, а из магазина Добринцоффа идут подвыпившие алкаши, оглашающие пространство вокруг себя громкими вопросами типа "А ты меня уважаешь?"
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21342
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 11.03.21 - 21:40
#117
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Цитата:
Маркс:
потому что мы богачи и можем себе позволить все, что захотим!

А мы - пенсионеры, спим сколько - хотим, и когда - хотим...
:lol: :lol: ;-)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1130
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 11.03.21 - 21:45
#118
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Ну вы то, Добринцофф, конечно, сейчас заведете старую песню о главном, что как хорошо иметь домик в деревне, ходить по огороду в старых сапогах и ватнике, летом и зимой не расставаться с лопатой, наживая себе радикулит к 50 годам, споласкивать в бочке с грязной водой первые пучки редиски и о прочих радостях одинокого жития. Что и позволяет вам радостно плевать на всех остальных и на их проблемы со временем.
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