Отправлено: - 21:33

Добринцофф:

Нет не замечал,я не встаю по будильнику,а просыпаюсь тогда когда спать уже в принципе не охота.

Цитата:Когда я был маленьким и жил во дворце, я тоже не понимал зачем нужны будильники. Я нежился в кровати пока не надоест, потом приказывал умываться, одеваться и завтракать. Спать я ложился поздно и видя засыпающие рожи ленивых слуг, топал ножками, кричал на них и приказывал не спать до утра.Слуги менялись очень часто и я недоумевал, почему так происходит. Только когда я подрос, то узнал, что рабочий день у слуг начинался в 6 часов утра и просыпались они по будильнику. Но мне было наплевать на них, потому что мы богачи и можем себе позволить все, что захотим!