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≡ Дети без присмотра: вопрос о наказании родителей обсудят в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41109
Дети без присмотра: вопрос о наказании родителей обсудят в Казахстане
Отправлено: 11.03.21 - 17:16
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В Казахстане вынесут на обсуждение вопрос введения ответственности для взрослых за оставление детей без присмотра. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2251
Re: Дети без присмотра: вопрос о наказании родителей обсудят в...
Отправлено: 11.03.21 - 17:16
#1
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Цитата:
В Казахстане вынесут на обсуждение вопрос введения ответственности для взрослых за оставление детей без присмотра.

Попробуй такую удержи...

Профайл
Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
86
Re: Дети без присмотра: вопрос о наказании родителей обсудят в...
Отправлено: 11.03.21 - 21:11
#2
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А вот зто совсем не смешно.. дочь моя, будучи в 5летнем возрасте одна дома играла со спичками и пыталась поджечь матрац... мы, родители, на свой страх и риск оставили ее дома одну.. мы были конечно же молоды, понимали ответственность, но работать тоже надо было... слава Богу удалось обошлось без серьезных последствий.. сегодня у нас сын.. 7 лет.. карантин и школа вещи оказались несовместимые и большую часть дня сын один дома.. Большой вопрос? кто оплатит рабочий день, если с сыном дома будет супруга или я? Прогул или больничный, отгул за свой счет или увольнение???? Наказать можно всегда, а решить проблему, так некому... ПС бабушки нет, дедушки нет...
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