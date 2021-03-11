Re: Дети без присмотра: вопрос о наказании родителей обсудят в...

Отправлено: - 21:11

А вот зто совсем не смешно.. дочь моя, будучи в 5летнем возрасте одна дома играла со спичками и пыталась поджечь матрац... мы, родители, на свой страх и риск оставили ее дома одну.. мы были конечно же молоды, понимали ответственность, но работать тоже надо было... слава Богу удалось обошлось без серьезных последствий.. сегодня у нас сын.. 7 лет.. карантин и школа вещи оказались несовместимые и большую часть дня сын один дома.. Большой вопрос? кто оплатит рабочий день, если с сыном дома будет супруга или я? Прогул или больничный, отгул за свой счет или увольнение???? Наказать можно всегда, а решить проблему, так некому... ПС бабушки нет, дедушки нет...