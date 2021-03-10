Отправлено: - 20:33

abaika95:

Но я уверен они не будут выступать за 2 часа Знаешь почему?

Цитата:Потому что они не идиоты, чтобы ратовать за полдень, наступающий в 11:29. Написали же выше, оптимальный сдвиг для нашей области - 1 час. Хотя хайпожоры чужих месседжей не читают, они только своими любуются.