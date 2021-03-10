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≡ "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41109
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 10.03.21 - 19:34
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Общественные слушания по вопросу о целесообразности возвращения Костанайской области в свое природное время прошли сегодня, 10 марта. Их провели члены областного общественного совета с участием депутатов, чиновников и местных активистов.
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Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1126
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 11.03.21 - 20:33
#90
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Цитата:
abaika95:
Но я уверен они не будут выступать за 2 часа Знаешь почему?

Потому что они не идиоты, чтобы ратовать за полдень, наступающий в 11:29. Написали же выше, оптимальный сдвиг для нашей области - 1 час. Хотя хайпожоры чужих месседжей не читают, они только своими любуются.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7247
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 11.03.21 - 20:39
#91
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Цитата:
drakon: Кто, по всей видимости, поставил им задачу, тявкать, на этого акима?...

Очевидно АП
Их тактика "мы не виноваты"
Виноваты все на местах
Тяфкайте на них а мы посмотрим но ничего не сделаем)

Цитата:
Маркс:
Потому что они не идиоты, чтобы ратовать за полдень, наступающий в 11:29. Написали же выше, оптимальный сдвиг для нашей области - 1 час. Хотя хайпожоры чужих месседжей не читают, они только своими любуются.

Ну да полдень в 12:46 конечно лучше чем в 11:29....
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