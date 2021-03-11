Отправлено: - 17:06

Мобильным приложением «Умный транспорт» костанайцы пользуются с 2018 года. Недавно появилось еще одно - «SMSBUS Пассажир». Мы попытались разобраться в их плюсах и минусах, а также в том, как правильно пользоваться этими разработками.