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Когда транспорт в Костанае станет «умным»? - Как сейчас узнать время прибытия автобуса и почему это получается не всегда
Когда транспорт в Костанае станет «умным»? - Как сейчас узнать время прибытия автобуса и почему это получается не всегда
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