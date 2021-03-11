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≡ Когда транспорт в Костанае станет «умным»? - Как сейчас узнать время прибытия автобуса и почему это получается не всегда
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41109
Когда транспорт в Костанае станет «умным»? - Как сейчас узнать время прибытия автобуса и почему это получается не всегда
Отправлено: 11.03.21 - 17:06
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Мобильным приложением «Умный транспорт» костанайцы пользуются с 2018 года. Недавно появилось еще одно - «SMSBUS Пассажир». Мы попытались разобраться в их плюсах и минусах, а также в том, как правильно пользоваться этими разработками.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
169
Re: Когда транспорт в Костанае станет «умным»? - Как сейчас...
Отправлено: 11.03.21 - 17:06
#1
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SMSBUS еще пислить и пилить напильником до вменяемого состояния. Но это врятли будут делать. Т.к. разрабатывали его для оплаты а не для построения удобного маршрута пассажиру. Максимум настроят оплату картой и выписку.
Профайл
а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
140
Re: Когда транспорт в Костанае станет «умным»? - Как сейчас...
Отправлено: 11.03.21 - 17:22
#2
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недавно был в Калининграде.пользовался приложением бус тайм.очень классное.знаешь где едет твой автобус.сколько ждать или когда выходить на остановку.печально.что у нас такого сервиса нету и близко.
Профайл
а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
140
Re: Когда транспорт в Костанае станет «умным»? - Как сейчас...
Отправлено: 11.03.21 - 19:54
#3
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Когда транспорт в Костанае станет «умным»?
вообще еще 22 век в переди.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21341
Когда транспорт в Костанае станет «умным»? - Как сейчас узнать время прибытия автобуса и почему это получается не всегда
Отправлено: 11.03.21 - 20:13
#4
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Цитата:
андрей 117:
печально.что у нас такого сервиса нету и близко.

Ещё - печальней, что его никогда и не - будет... :lol: ;-)
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