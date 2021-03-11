Re: Центр миграционных услуг закрыли в Костанае

Отправлено: - 18:25

Цитата://пилотный проект по передаче//



Может замахнёмся, на Вильяма нашего, на Шекспира: пилотный проект по передаче акиматовских функции ( это в принципе те же гос.услуги ) в ЦОН-ы.

Какая будет экономия: транспорт, отопления, лишние квадраты, охрана и прочие ком.услуги. Здание акиматов можно будет передать, например в детские дома или в дома творчества и так далее.

Качество предоставляемых услуг будет СТРОГО регламентировано стандартами предоставления услуг населению, и отмазок будет меньше и самое главное: коррупции практически никакой.