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≡ Центр миграционных услуг закрыли в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41109
Центр миграционных услуг закрыли в Костанае
Отправлено: 11.03.21 - 18:25
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В 2020 году в Казахстане был запущен пилотный проект по передаче услуг для трудовых мигрантов в ЦОНы. В пилотном проекте участвовала и Костанайская область. Теперь эта практика внедрена на территории всей республики.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1721
Re: Центр миграционных услуг закрыли в Костанае
Отправлено: 11.03.21 - 18:25
#1
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Цитата://пилотный проект по передаче//

Может замахнёмся, на Вильяма нашего, на Шекспира: пилотный проект по передаче акиматовских функции ( это в принципе те же гос.услуги ) в ЦОН-ы.
Какая будет экономия: транспорт, отопления, лишние квадраты, охрана и прочие ком.услуги. Здание акиматов можно будет передать, например в детские дома или в дома творчества и так далее.
Качество предоставляемых услуг будет СТРОГО регламентировано стандартами предоставления услуг населению, и отмазок будет меньше и самое главное: коррупции практически никакой.
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
584
Центр миграционных услуг закрыли в Костанае
Отправлено: 11.03.21 - 18:57
#2
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Стало быть, ЦОН переедет в это здание,как и раньше, а тот ресторан отдадут "пахану"?
Профайл
к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
106
Re: Центр миграционных услуг закрыли в Костанае
Отправлено: 11.03.21 - 19:38
#3
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и какой был смысл выгонять ЦОН из этого здания?
в бывшем ресторане толпа и давка, сотрудники друг у друга на головах сидят
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