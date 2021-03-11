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≡ 10 маршрутов без перевозчиков - Будут ли ездить автобусы между городами и поселками в Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41109
10 маршрутов без перевозчиков - Будут ли ездить автобусы между городами и поселками в Костанайской области?
Отправлено: 11.03.21 - 17:27
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Как сообщил руководитель управления пассажирского транспорта Олжас НУРГАЛИЕВ, в начале 2020 года регулярными автобусными сообщениями обслуживались 59 маршрутов. Сейчас их всего 44 (3 пригородных маршрута переданы в Костанай, 12 закрылись).
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7247
10 маршрутов без перевозчиков - Будут ли ездить автобусы между городами и поселками в Костанайской области?
Отправлено: 11.03.21 - 17:27
#1
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Все уже на индрайвер пересели,кому нужны эти автобусы?

[Исправлено: abaika95, 11.03.2021 - 17:28]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1721
Re: 10 маршрутов без перевозчиков - Будут ли ездить автобусы...
Отправлено: 11.03.21 - 18:02
#2
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Цитата://Кроме того, появились нелегальные перевозчики, - пояснил Нургалиев.//

Нелегальные перевозчики появились ещё лет 10-15 назад, когда г-н Нургалиев, ещё был ребёнком.

Цитата://а также пандемия covid-19 и режим ЧП объявленный в начале 2020 года.//

Вообще ПАНДЕМИЯ - стала удобным поводом для списания своего БЕССИЛИЯ или НЕСПОСОБНОСТИ работать, или своего НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМА.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11277
10 маршрутов без перевозчиков - Будут ли ездить автобусы между городами и поселками в Костанайской области?
Отправлено: 11.03.21 - 18:29
#3
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Цитата:
abaika95:
Все уже на индрайвер пересели,кому нужны эти автобусы?


вонанокак. акимат решил.
я то думал что скажут, да ладно, у всех уже вертолеты есть, и дороги вообще не нужны. а они оказалось на виртуальных бордюрщиков. сделали ставку.

[Исправлено: alex_60, 11.03.2021 - 19:04]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7247
Re: 10 маршрутов без перевозчиков - Будут ли ездить автобусы...
Отправлено: 11.03.21 - 19:23
#4
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Цитата:
alex_60:
вонанокак. акимат решил.

Не имею понятия как акимат решил
Можешь ему позвонить спросить лично
Цитата:
alex_60:
виртуальных бордюрщиков. сделали ставку.

Ты до границы на чем уехал?)
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