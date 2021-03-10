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≡ "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41105
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 10.03.21 - 19:34
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Общественные слушания по вопросу о целесообразности возвращения Костанайской области в свое природное время прошли сегодня, 10 марта. Их провели члены областного общественного совета с участием депутатов, чиновников и местных активистов.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1719
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 11.03.21 - 11:40
#75
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Цитата:
Маркс:
голыми руками не возьмёшь,


Вот эта и есть - реальная оценка возможностей и той и другой стороны.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1719
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 11.03.21 - 11:56
#76
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Цитата:
Добринцофф:
Я не знаю с кружкой чего вы стоите в 9 утра у окна,но летом школьники на каникулах.


Класс!! Давно так не смеялся!! Действительно, права, Елена Пикельная: как много тут подкроватных экспертов!
Это наверное он увидел загулявших с Последнего звонка, после встречи Первого послешкольного восхода Солнца.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13760
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 11.03.21 - 12:06
#77
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Цитата:
abaika95:
Жители соседнего Казахстана сказали твёрдое НЕТ - МРАКОБЕСИЮ! НЕТ - РАЗРУШЕНИЮ благоприятной среды обитания! Саратов передает нам привет!!

Отсюда можно сделать вывод - чтобы всех устраивало, нужно переводить стрелки два раза в год.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
96
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 11.03.21 - 12:08
#78
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Цитата:
МРАКОБЕСИЮ!

хотели славы? получитЕ ее :lol:
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
96
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 11.03.21 - 12:20
#79
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Власти Канады, уделяют большое внимание важнейшим вопросам безопасности жизнедеятельности граждан.Отметим, что вредное для здоровья и опасное для жизни "астрономическое время" (кульминация солнца в 12:00) жители Канады уже давно отправили на позорную свалку истории..Результаты красноречивы.По продолжительности жизни канадцы обогнали нас очень далеко.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7242
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 11.03.21 - 12:53
#80
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Цитата:
Victor Yang:
Отсюда можно сделать вывод - чтобы всех устраивало, нужно переводить стрелки два раза в год.

Опять же это будет не устраивать ещё кого-нибудь
Например тех на кого переводы времени пагубно влияют
В данном противоречии надо сделать просто
Перевести уже время и найти крайнего
Сейчас крайние это правительство
А при переводе будут активисты
И пиарить их начать везде
Вот мол эти люди конкретно виноваты!
И сразу эти Денисовы,Ведлеры и Азаматы у которых мамы в Лисаковске станут тише воды ниже травы)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11276
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 11.03.21 - 13:05
#81
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Цитата:
abaika95:


что,отчет по теме переноса времени не принимают все-равно?
говорят еще с месяц долбить?
да уж, задолбишь тут всех до смерти похоже.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11276
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 11.03.21 - 13:21
#82
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удивляюсь что противники перевода до сих пор не привели
убийственный довод- а вот в Китае вообще одно время на всей территории.
единое китайское стандартное время.его еще называют пекинским временем.
а ведь Китай географически находится в пяти часовых поясах,
и эти пять часовых поясов действовали, Однако после образования КНР
коммунистическая партия установила по всей стране единое время.
сейчас в одних районах Китая рассвет наблюдают около 6:00, а в других в 10:00.
Соответственно сдвигается и заход Солнца.
Кроме того, общеизвестный факт о том, что Солнце в полдень находится
в высшей точке своей траектории, нарушается именно в Китае.
Из-за единого времени Солнце находится в зените в 3 часа дня на западе страны,
и в 11 утра на востоке.
Вопрос о введении еще двух часовых поясов в стране ставился
на Всекитайском собрании народных представителей в 2005 году,
однако предложение не дошло даже до голосования.
так может признать что у нас китайский вариант,прописать в законах,
и дело с концом?
но дело в том что мы не китайцы.
как бы кому этого не хотелось.

[Исправлено: alex_60, 11.03.2021 - 13:24]
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1999
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 11.03.21 - 13:28
#83
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Цитата:
alex_60:
а вот в Китае вообще одно время на всей территории.

уйгуры Синцзяня игнорят это общекитайское время и живут по своему уйгурскому времени. Если все официальные заведения работаю по пекинскому общеустановленому времени, то все уйгурские заведения работают по "уйгурскому времени.
Кустанайским бизнесменам также можно установить график работы по природному кустанайскому времени и указывать это на вывесках.

[Исправлено: юля елиссева, 11.03.2021 - 13:56]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7242
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 11.03.21 - 13:31
#84
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Цитата:
alex_60:
да уж, задолбишь тут всех до смерти похоже.

Нет это уже злорадство
Обычная тактика активистов
Пусть получают ответку)Цитата:
N0name:
хотели славы? получитЕ ее

Да предлагаю наших также называть
Активисты-МРАКобесы пытающиеся подменять понятия о природном времени ради своих низменных интересов
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
96
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 11.03.21 - 13:46
#85
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Цитата:
юля елиссева:

Концлагеря под видом школ перевоспитания, запрет исповедовать свою религию, разрушение культуры, насильственная стерилизация женщин и многие другие суровые репрессии. Именно так правительство КНР продолжает, под предлогом борьбы с терроризмом, обращаться с уйгурами.
Цель действий китайских властей — в том, чтобы уничтожить уйгуров как группу, частично или полностью
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N
§ Nikola_Esil
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.11.18
Сообщений:
55
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 11.03.21 - 13:51
#86
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надо было сначала Часовой пояс переименовать не UTC+5, а NUR+5 и уже потом перейти на него
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lavprof
* lavprof
(Пользователи)
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
23
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 11.03.21 - 14:00
#87
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мне интересно, а что же будет писать "уважаемый" abaika, если вдруг активисты начнут говорить о возврате в часовой пояс +4, на те самые 2 часа разницы о которых он говорит) с учетом того, ИМХО, что его позиция, как правило, всегда против, что он скажет тогда?)
А так, час это как раз тот компромисс между "за" и "против" перехода в родное природное время.
Насмешили аргументы "я спросил у детей в секции хотя ли они просыпаться на час позже" - серьезно прям вот так и спросил?) Конечно они не поняли о чем речь, о чем ему же и сказали) аргументация бесподобная)
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