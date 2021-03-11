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Кочки в коридоре и зале - Микрорайон Юбилейный в Костанае вновь «прославился»
Кочки в коридоре и зале - Микрорайон Юбилейный в Костанае вновь «прославился»
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