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≡ Кочки в коридоре и зале - Микрорайон Юбилейный в Костанае вновь «прославился»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41105
Кочки в коридоре и зале - Микрорайон Юбилейный в Костанае вновь «прославился»
Отправлено: 11.03.21 - 11:54
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Жители еще одного дома в новом микрорайоне Юбилейный в Костанае жалуются на строительные дефекты. Корреспондент "НГ" попытался разобраться, кто виноват и что делать.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13760
Re: Кочки в коридоре и зале - Микрорайон Юбилейный в Костанае...
Отправлено: 11.03.21 - 11:54
#1
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Цитата:
Плата небольшая - всего 3 000 в месяц.

Источник:

При такой плате грех на что-то жаловаться.
Профайл
Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3053
Re: Кочки в коридоре и зале - Микрорайон Юбилейный в Костанае...
Отправлено: 11.03.21 - 12:10
#2
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Цитата:
Victor Yang:
При такой плате грех на что-то жаловаться.

за такое государству должно стыдно быть. Дали квартиру ,которая которая никогда не перейдет в собственность, хотя по идее через какой-то промежуток времени раньше эти квартиры можно было приватизировать, платить за нее по сути просто так.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1719
Re: Кочки в коридоре и зале - Микрорайон Юбилейный в Костанае...
Отправлено: 11.03.21 - 12:13
#3
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Цитата:
Victor Yang:
При такой плате грех на что-то жаловаться.


Этот дом построен государством для "бедных" и "сирот", но это не значит что от них можно и нужно отмахиваться.
ТОО "Сыл" - это не то ТОО которое замешано в громком "акиматовском" деле ??
Репутация - нарабатываеться годами и качеством во всём, даже и в строительстве "дешевого" жилья.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13760
Кочки в коридоре и зале - Микрорайон Юбилейный в Костанае вновь «прославился»
Отправлено: 11.03.21 - 12:16
#4
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Цитата:
Сергей_я:
Дали квартиру

Дали. Дали! Дали!!! Разница в арендной плате составляет 50 тысяч тенге и больше! За половину этой разницы в месяц можно отремонтировать все огрехи.
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