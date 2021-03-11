Отправлено: - 12:10

Victor Yang:

При такой плате грех на что-то жаловаться.

Цитата:за такое государству должно стыдно быть. Дали квартиру ,которая которая никогда не перейдет в собственность, хотя по идее через какой-то промежуток времени раньше эти квартиры можно было приватизировать, платить за нее по сути просто так.