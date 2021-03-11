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≡ Вознаграждения на 76 миллионов тенге: в ФСМС ответили на критику депутата
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41105
Вознаграждения на 76 миллионов тенге: в ФСМС ответили на критику депутата
Отправлено: 11.03.21 - 11:44
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В Фонде социального медицинского страхования (ФСМС) прокомментировали выплату вознаграждений руководству. Ранее депутат высказал свое недовольство и направил запрос премьер-министру Аскару Мамину.
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Матвей Запупыркин
§ Матвей Запупыркин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.03.16
Сообщений:
231
Re: Вознаграждения на 76 миллионов тенге: в ФСМС ответили на...
Отправлено: 11.03.21 - 11:44
#1
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жируют на деньги людей. посадите их на 42500 и появиться целый фонд вакантных мест.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7299
Re: Вознаграждения на 76 миллионов тенге: в ФСМС ответили на...
Отправлено: 11.03.21 - 12:09
#2
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Интересно девки пляшут... Почему мои взносы , которые должны идти на моё обслуживание в мед учреждении, идут на непомерные зарплаты и премии каких-то клерков? Пусть им выплачивает государство из бюджета, но не мои деньги. Их работа заключается в сборе и распределении народных денег, без какого-либо выгодного вложения и получения прибыли. Так с чего премиальные?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2264
Re: Вознаграждения на 76 миллионов тенге: в ФСМС ответили на...
Отправлено: 11.03.21 - 12:11
#3
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А не настало ли время пересмотреть постановление правительства № 1266 от 2 декабря 2014 года?
Народ догадывался, что многие законодательные акты писались власть имущими "под себя"
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2264
Re: Вознаграждения на 76 миллионов тенге: в ФСМС ответили на...
Отправлено: 11.03.21 - 12:16
#4
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Цитата:
yudjin:
Их работа заключается в сборе и распределении народных денег, без какого-либо выгодного вложения и получения прибыли. Так с чего премиальные?


Синекура!
И таких "кормушек" по стране натыкано множество.
А мы - стадо баранов, которое стригут и стригут
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1719
Re: Вознаграждения на 76 миллионов тенге: в ФСМС ответили на...
Отправлено: 11.03.21 - 12:25
#5
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Цитата:
yudjin:
Почему мои взносы ,


Совершенно верно: об этом я писал ещё летом, когда Правительство приняло решение поднять оклады медикам работающим в "красной" зоне за счёт средств участников ФСМС. Я, не думаю что в бюджете мало денег, я думаю это сделано, "ушлыми" чиновниками для разработки очередной схемы воровства этих "халявных" денег.
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