Отправлено: - 11:56

Добринцофф:

Я не знаю с кружкой чего вы стоите в 9 утра у окна,но летом школьники на каникулах.

Цитата:Класс!! Давно так не смеялся!! Действительно, права, Елена Пикельная: как много тут подкроватных экспертов!Это наверное он увидел загулявших с Последнего звонка, после встречи Первого послешкольного восхода Солнца.