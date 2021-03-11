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Об этом только что сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. Сегодня, 10 марта, около 23.30, Даниэля привез в отдел полиции его брат, к которому пришел юноша. Известно, что все это время парень жил на съемных квартирах.