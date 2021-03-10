Прогноз на 5 дней
снег-12°C
  • 750 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • З-СЗ, 10 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
 
 
Страница 6 из 6«1...456
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41105
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 10.03.21 - 19:34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественные слушания по вопросу о целесообразности возвращения Костанайской области в свое природное время прошли сегодня, 10 марта. Их провели члены областного общественного совета с участием депутатов, чиновников и местных активистов.
Читать новость

A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1719
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 11.03.21 - 11:40
#75
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
голыми руками не возьмёшь,


Вот эта и есть - реальная оценка возможностей и той и другой стороны.
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1719
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 11.03.21 - 11:56
#76
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Я не знаю с кружкой чего вы стоите в 9 утра у окна,но летом школьники на каникулах.


Класс!! Давно так не смеялся!! Действительно, права, Елена Пикельная: как много тут подкроватных экспертов!
Это наверное он увидел загулявших с Последнего звонка, после встречи Первого послешкольного восхода Солнца.
Профайл
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13760
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 11.03.21 - 12:06
#77
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Жители соседнего Казахстана сказали твёрдое НЕТ - МРАКОБЕСИЮ! НЕТ - РАЗРУШЕНИЮ благоприятной среды обитания! Саратов передает нам привет!!

Отсюда можно сделать вывод - чтобы всех устраивало, нужно переводить стрелки два раза в год.
Профайл
N
* N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
95
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 11.03.21 - 12:08
#78
Комментарий проходит проверку.
Профайл
N
* N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
95
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 11.03.21 - 12:20
#79
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Страница 6 из 6«1...456
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 64, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 64
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS