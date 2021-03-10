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≡ "Не раз был в поле зрения" - В полиции ответили на публикацию "НГ" об убитом стоматологе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41098
"Не раз был в поле зрения" - В полиции ответили на публикацию "НГ" об убитом стоматологе
Отправлено: 10.03.21 - 21:26
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- В частности, 8 февраля 2021 года пульт на 102 поступило сообщение от Дианы Абдрахмановой, она сообщала, что бывший гражданский муж вломился в квартиру и разбивает стекла, - отмечается в комментарии ведомства.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
739
Re: "Не раз был в поле зрения" - В полиции ответили на...
Отправлено: 11.03.21 - 09:12
#15
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Стоматолог сам нарывался. Это же каким надо быть, чтобы таить обиду много лет! Видимо не первый раз напрашивался. Сидел бы дома был бы жив. А насчет полицейского, ну не все рождаются Брюсами ЛИ, чтобы с голыми руками встречать угрозу, плюс психологическое состояние, вот и результат.
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