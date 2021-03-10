Re: "Не раз был в поле зрения" - В полиции ответили на...

Отправлено: - 09:12

Стоматолог сам нарывался. Это же каким надо быть, чтобы таить обиду много лет! Видимо не первый раз напрашивался. Сидел бы дома был бы жив. А насчет полицейского, ну не все рождаются Брюсами ЛИ, чтобы с голыми руками встречать угрозу, плюс психологическое состояние, вот и результат.