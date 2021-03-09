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≡ 37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41098
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 09.03.21 - 21:01
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Слушания по вопросу о целесообразности возвращения Костанайской области ее природного времени общественный совет Лисаковска провел сегодня, 9 марта. Обсуждали в онлайн-режиме, все желающие выступить записывались заранее.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1125
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 10.03.21 - 19:24
#90
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Цитата:
abaika95:
Там же где список активистов-троечников по географии

Проснулся великий уравнитель. Восстанавливался дневным сном после утреннего недосыпа.
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Н
§ Настенька
(Пользователи)
Регистрация:
16.11.12
Сообщений:
67
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 10.03.21 - 19:25
#91
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Цитата:
electro:
А где посмотреть список людей "общественного совета". Хочу знать двоечников по географии.


Попросим НГ запросить этих одаренных и опубликовать. Сама лично видела князева, он видно в силу своего возраста не мог справиться с гаджетом и озвучивал свою фиу и отношение к вопросу
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
92
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 10.03.21 - 19:27
#92
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Цитата:
Данные о переходе на летнее время ясно демонстрируют, что даже потеря всего одного часа сна может быть очень опасной для человеческого организма. «

объясните ему кто-нибудь, что мы с 2005 года никуда не переходим
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7237
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 10.03.21 - 19:31
#93
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Цитата:
alex_60:
да успокойся ты уже, свою миссию выполнил. в кассу. в ресторан. звание не знаю, не так быстро наверное это делается

Нет не выполнил
Миссия не окончена ещё все впереди)
Ждите
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Н
§ Настенька
(Пользователи)
Регистрация:
16.11.12
Сообщений:
67
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 10.03.21 - 19:31
#94
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Цитата:
N0name:
спешу поздравить с ОЧЕРЕДНЫМ провалом Ведлер и К°


Решение общественного совета не может быть утвердительным, ОС лишь предлагает к рассмотрению, любезный
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13753
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 10.03.21 - 19:53
#95
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Цитата:
Добринцофф:
жизни есть много чего полезного,например надо есть рис и броколи,ты броколи любишь?

Брокколи, кстати, люблю.
А я не про пользу для здоровья говорил - я про пользу для себя. Я при свете проще просыпаюсь и поэтому свет с утра мне полезней. А вот вечером - всё равно.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13753
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 10.03.21 - 19:56
#96
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Цитата:
Добринцофф:
если бы ложился в 23 то утром в 7 вставал бы бодрый и выспавшийся.

В 7 - это поздно. Ты в 6 попробуй встать. И в 22.00 лечь. Вот об этом мы и говорим. Летом я легко в 6 проснусь, даже если лягу в 2.

[Исправлено: Victor Yang, 10.03.2021 - 19:57]
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1273
Re: 37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в...
Отправлено: 10.03.21 - 21:09
#97
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Цитата:
ТаРо:

В том и суть, что надо просто ВЕРНУТЬ, а не поменять, как они людям втюхивают.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1709
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 10.03.21 - 22:51
#98
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Цитата:
Настенька:
вынуждены начинать рабочий день после 10


К вашему сведению: на Складской, независимо, от перевода или неперевода стрелок, всегда работают с 9-00 часов и до 17-00 часов,а на ОРТ начинают работу даже с 7-30 утра. Если на Складской и ОРТ будут работать после 10 часов, то они разоряться, это не гос.контора, где можно ПРОХЛАЖДАТЬСЯ, а частный бизнес, где надо ПАХАТЬ. Волка ноги кормят.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1125
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 10.03.21 - 23:24
#99
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Цитата:
N0name:
объясните ему кто-нибудь, что мы с 2005 года никуда не переходим

Ещё один проснулся. Куда тебе переходить? Ты уже давно перешёл, пора возвращаться к норме!
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7779
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 11.03.21 - 01:49
#100
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Цитата:
Маркс:
Вы не замечали, что летом просыпаться утром гораздо легче, чем зимой при прочих равных условиях

Нет не замечал,я не встаю по будильнику,а просыпаюсь тогда когда спать уже в принципе не охота.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7779
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 11.03.21 - 01:56
#101
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Цитата:
Настенька:
Я вам про то что это количество фик да маленько в масштабах области

"Это количество"-это сколько?Откуда вам знать сколько людей я опросил.
Вас явно рядом не было,иначе я бы сразу узнал по истошным воплям.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7779
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 11.03.21 - 02:02
#102
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Цитата:
alex_60:
а зачем в принципе ты над своим организмом издеваешься.здоровье ни за какие деньги потом не купишь. а всех денег не заработаешь.

Это режим работы магазина,зимой до 21,летом до 22,ну а после закрытия магазина это наверно только в кино приезжает буржуй хозяин на красивой машине,забирает мешок денег и едет в ресторан,а на самом деле работы там хватает как минимум ещё часа на 2-3 и так из зо дня в день.
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
88
Re: 37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в...
Отправлено: 11.03.21 - 08:05
#103
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Цитата:
abaika95:
Ты прошлый раз отказался ответить поуеховший ты или нет,что заочно подтверждает что ты поуехал

А ты кто такой, что бы мне допросы устраивать? Клоун форумный
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
88
Re: 37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в...
Отправлено: 11.03.21 - 09:31
#104
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Цитата:
Добринцофф:
Боже мой ну сколько же вам надо объяснять,что если сейчас зимой темнеет в 18 часов,то в случае перевода будет темнеть в 17 это же

Боже мой! Да сколько вам уже объяснять, что у нас полдень в 14 часов, а не в 12! Но вы же победили природу!
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