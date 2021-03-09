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Данные о переходе на летнее время ясно демонстрируют, что даже потеря всего одного часа сна может быть очень опасной для человеческого организма. «

Цитата:объясните ему кто-нибудь, что мы с 2005 года никуда не переходим