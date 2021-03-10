Re: "Не раз был в поле зрения" - В полиции ответили на...

Отправлено: - 21:53

"Я не хочу, чтобы эту ситуацию пустили на самотёк. Он был очень хорошим человеком. Они его очерняют."



- В частности, 8 февраля 2021 года пульт на 102 поступило сообщение от Дианы Абдрахмановой, она сообщала, что бывший гражданский муж вломился в квартиру и разбивает стекла,....вообще как такое может быть? То он был хорошим человеком ,то вломился в квартиру и разбивает стёкла!



Ермек был стоматологом от бога - это все могут подтвердить.



А в Северном отделе полиции сейчас расследуется уголовное дело в отношении Омарова о некачественном предоставлении услуг и причинении вреда здоровью.-нормально это?



судимость у него давняя - за попытку кражи из "Спортмастера", - рассказала гражданская жена погибшего Диана АБДРАХМАНОВА. - По глупости спорил с друзьями, но за это он давно понес наказание.



Кроме того, по информации ДП, Ермек Омаров состоял на пробационном контроле, так как был осужден 20 октября 2020 года Бостандыкским районным судом Алматы к одному году ограничения свободы по ст. 188 УК РК (кража)....как может быть судимость давняя если даже пробационный срок не прошёл?



В полиции отмечают, что после заявления Абдрахмановой было вынесено защитное предписание и Ермеку Омарову запретили в течение месяца приближаться к гражданской жене и разговаривать с ней по телефону.



-Он не гопник,-а кто он тогда такой?