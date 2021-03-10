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≡ "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41098
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 10.03.21 - 19:34
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Общественные слушания по вопросу о целесообразности возвращения Костанайской области в свое природное время прошли сегодня, 10 марта. Их провели члены областного общественного совета с участием депутатов, чиновников и местных активистов.
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Н
§ Настенька
(Пользователи)
Регистрация:
16.11.12
Сообщений:
67
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 11.03.21 - 01:11
#60
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Цитата:
abaika95:
Не злой Совершенно добр


Ну да,судя по тому как у вас рот не закрывается вы не мужик, а баба(сказала бы женщина, но ведете себя не как леди, а как торговка, склочница поэтому) А коль женщина то следовательно :и добрая, и не злая(по природе) :lol:
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Н
§ Настенька
(Пользователи)
Регистрация:
16.11.12
Сообщений:
67
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 11.03.21 - 02:22
#61
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Цитата:
Добринцофф:
выступил в Золотом колосе по вопросу переименования Затобольска,по моему этого вполне достаточно.


а вы, Володенька, как всегда дрыхли в то время как ваше село переименовывали, а проснувшись, решили его директора крайним назначить :lol:
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3840
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 11.03.21 - 06:44
#62
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Похоже это уже не вопрос перевода стрелок, а вопрос к Архимеду Мухамбетову.
Сможет ли глава области спуститься на землю и услышать людей, что следовало сделать ранее и не спорить с природой.
Да удобно в одном поясе с Астаной, но давайте и Челябинск заставим в нашем жить. Для многих это ещё удобней будет.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3840
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 11.03.21 - 06:46
#63
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Цитата:
abaika95:
Надо добавится пересмотра времени по всей республики и возвращении нашей области 2 часов а не 1 Тогда будет порядок

Поддерживаю третье решение вопроса и Вы здесь правы.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3840
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 11.03.21 - 07:01
#64
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У правительства есть функции и населению не всегда нужно в них вмешиваться, конечно если оно (правительство) живет на земле.
Есть карта временных поясов планеты Земля, кто хочет с этим спорить?
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