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37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
N
Я робот(Пользователи)
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- Сообщений:
- 41097
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 09.03.21 - 21:01
Слушания по вопросу о целесообразности возвращения Костанайской области ее природного времени общественный совет Лисаковска провел сегодня, 9 марта. Обсуждали в онлайн-режиме, все желающие выступить записывались заранее.
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37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 10.03.21 - 19:24
Цитата:
Проснулся великий уравнитель. Восстанавливался дневным сном после утреннего недосыпа.
abaika95:
Там же где список активистов-троечников по географии
Там же где список активистов-троечников по географии
Проснулся великий уравнитель. Восстанавливался дневным сном после утреннего недосыпа.
Н
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- 67
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 10.03.21 - 19:25
Цитата:
Попросим НГ запросить этих одаренных и опубликовать. Сама лично видела князева, он видно в силу своего возраста не мог справиться с гаджетом и озвучивал свою фиу и отношение к вопросу
electro:
А где посмотреть список людей "общественного совета". Хочу знать двоечников по географии.
А где посмотреть список людей "общественного совета". Хочу знать двоечников по географии.
Попросим НГ запросить этих одаренных и опубликовать. Сама лично видела князева, он видно в силу своего возраста не мог справиться с гаджетом и озвучивал свою фиу и отношение к вопросу
N
(Пользователи)
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- 22.10.20
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- 92
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 10.03.21 - 19:27
Цитата:
объясните ему кто-нибудь, что мы с 2005 года никуда не переходим
Данные о переходе на летнее время ясно демонстрируют, что даже потеря всего одного часа сна может быть очень опасной для человеческого организма. «
объясните ему кто-нибудь, что мы с 2005 года никуда не переходим
(Полноправные пользователи)
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- Казахстан,Костанай
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- 7237
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 10.03.21 - 19:31
Цитата:
Нет не выполнил
Миссия не окончена ещё все впереди)
Ждите
alex_60:
да успокойся ты уже, свою миссию выполнил. в кассу. в ресторан. звание не знаю, не так быстро наверное это делается
да успокойся ты уже, свою миссию выполнил. в кассу. в ресторан. звание не знаю, не так быстро наверное это делается
Нет не выполнил
Миссия не окончена ещё все впереди)
Ждите
Н
(Пользователи)
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- 16.11.12
- Сообщений:
- 67
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 10.03.21 - 19:31
Цитата:
Решение общественного совета не может быть утвердительным, ОС лишь предлагает к рассмотрению, любезный
N0name:
спешу поздравить с ОЧЕРЕДНЫМ провалом Ведлер и К°
спешу поздравить с ОЧЕРЕДНЫМ провалом Ведлер и К°
Решение общественного совета не может быть утвердительным, ОС лишь предлагает к рассмотрению, любезный
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 10.03.21 - 19:53
Цитата:
Брокколи, кстати, люблю.
А я не про пользу для здоровья говорил - я про пользу для себя. Я при свете проще просыпаюсь и поэтому свет с утра мне полезней. А вот вечером - всё равно.
Добринцофф:
жизни есть много чего полезного,например надо есть рис и броколи,ты броколи любишь?
жизни есть много чего полезного,например надо есть рис и броколи,ты броколи любишь?
Брокколи, кстати, люблю.
А я не про пользу для здоровья говорил - я про пользу для себя. Я при свете проще просыпаюсь и поэтому свет с утра мне полезней. А вот вечером - всё равно.
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 10.03.21 - 19:56
Цитата:
В 7 - это поздно. Ты в 6 попробуй встать. И в 22.00 лечь. Вот об этом мы и говорим. Летом я легко в 6 проснусь, даже если лягу в 2.
[Исправлено: Victor Yang, 10.03.2021 - 19:57]
Добринцофф:
если бы ложился в 23 то утром в 7 вставал бы бодрый и выспавшийся.
если бы ложился в 23 то утром в 7 вставал бы бодрый и выспавшийся.
В 7 - это поздно. Ты в 6 попробуй встать. И в 22.00 лечь. Вот об этом мы и говорим. Летом я легко в 6 проснусь, даже если лягу в 2.
[Исправлено: Victor Yang, 10.03.2021 - 19:57]
(Полноправные пользователи)
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Re: 37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в...
Отправлено: 10.03.21 - 21:09
Цитата:
В том и суть, что надо просто ВЕРНУТЬ, а не поменять, как они людям втюхивают.
ТаРо:
В том и суть, что надо просто ВЕРНУТЬ, а не поменять, как они людям втюхивают.
A
(Полноправные пользователи)
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37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 10.03.21 - 22:51
Цитата:
К вашему сведению: на Складской, независимо, от перевода или неперевода стрелок, всегда работают с 9-00 часов и до 17-00 часов,а на ОРТ начинают работу даже с 7-30 утра. Если на Складской и ОРТ будут работать после 10 часов, то они разоряться, это не гос.контора, где можно ПРОХЛАЖДАТЬСЯ, а частный бизнес, где надо ПАХАТЬ. Волка ноги кормят.
Настенька:
вынуждены начинать рабочий день после 10
вынуждены начинать рабочий день после 10
К вашему сведению: на Складской, независимо, от перевода или неперевода стрелок, всегда работают с 9-00 часов и до 17-00 часов,а на ОРТ начинают работу даже с 7-30 утра. Если на Складской и ОРТ будут работать после 10 часов, то они разоряться, это не гос.контора, где можно ПРОХЛАЖДАТЬСЯ, а частный бизнес, где надо ПАХАТЬ. Волка ноги кормят.
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 10.03.21 - 23:24
Цитата:
Ещё один проснулся. Куда тебе переходить? Ты уже давно перешёл, пора возвращаться к норме!
N0name:
объясните ему кто-нибудь, что мы с 2005 года никуда не переходим
объясните ему кто-нибудь, что мы с 2005 года никуда не переходим
Ещё один проснулся. Куда тебе переходить? Ты уже давно перешёл, пора возвращаться к норме!
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 11.03.21 - 01:49
Цитата:
Нет не замечал,я не встаю по будильнику,а просыпаюсь тогда когда спать уже в принципе не охота.
Маркс:
Вы не замечали, что летом просыпаться утром гораздо легче, чем зимой при прочих равных условиях
Вы не замечали, что летом просыпаться утром гораздо легче, чем зимой при прочих равных условиях
Нет не замечал,я не встаю по будильнику,а просыпаюсь тогда когда спать уже в принципе не охота.
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 11.03.21 - 01:56
Цитата:
"Это количество"-это сколько?Откуда вам знать сколько людей я опросил.
Вас явно рядом не было,иначе я бы сразу узнал по истошным воплям.
Настенька:
Я вам про то что это количество фик да маленько в масштабах области
Я вам про то что это количество фик да маленько в масштабах области
"Это количество"-это сколько?Откуда вам знать сколько людей я опросил.
Вас явно рядом не было,иначе я бы сразу узнал по истошным воплям.
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 11.03.21 - 02:02
Цитата:
Это режим работы магазина,зимой до 21,летом до 22,ну а после закрытия магазина это наверно только в кино приезжает буржуй хозяин на красивой машине,забирает мешок денег и едет в ресторан,а на самом деле работы там хватает как минимум ещё часа на 2-3 и так из зо дня в день.
alex_60:
а зачем в принципе ты над своим организмом издеваешься.здоровье ни за какие деньги потом не купишь. а всех денег не заработаешь.
а зачем в принципе ты над своим организмом издеваешься.здоровье ни за какие деньги потом не купишь. а всех денег не заработаешь.
Это режим работы магазина,зимой до 21,летом до 22,ну а после закрытия магазина это наверно только в кино приезжает буржуй хозяин на красивой машине,забирает мешок денег и едет в ресторан,а на самом деле работы там хватает как минимум ещё часа на 2-3 и так из зо дня в день.
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