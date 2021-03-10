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"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
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Я робот(Пользователи)
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"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 10.03.21 - 19:34
Общественные слушания по вопросу о целесообразности возвращения Костанайской области в свое природное время прошли сегодня, 10 марта. Их провели члены областного общественного совета с участием депутатов, чиновников и местных активистов.
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Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 10.03.21 - 23:50
Цитата:
Смешно.. и печально.. я комменты читаю и всегда заглушка какая то тявкает.. почитай.. тебя еще даже в планах не было, когда умные люди все думали и делали...http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5
abaika95:Че за тяфкальщик вылез? Зачем разбудили? Я тут аргумент за аргументом привожу а от вас сторонников перевода только какие-то детские обиды и слёзки что вам очередной раз кинули)))
Смешно.. и печально.. я комменты читаю и всегда заглушка какая то тявкает.. почитай.. тебя еще даже в планах не было, когда умные люди все думали и делали...http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 10.03.21 - 23:51
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 10.03.21 - 23:56
Аблайка.. специально для тебя обозначаю.. "После реформы 2004—2005 годов стандартное время в Костанайской и Кызылординской области, в западных районах Западно-Казахстанской и Атырауской областей, а также в некоторых других областях, опережает время своего географического часового пояса на 2 часа."... надеюсь, доходит?
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 11.03.21 - 00:06
Цитата:
Так это у тебя в голове подсознание твое наружу пробивается
Заглуши ее
Цитата:
Вот именно твоя тяфкаюшая заглушка тебе даже коменты мешает читать
Я тут уже 100500 раз приводил факт того что активисты во первых лицемеры раз выступают не за возврат к природному времени а теперь ещё их улучили во вранье в приведение фактов) бинго
Неравнодушный гражданин:
Смешно.. и печально.. я комменты читаю и всегда заглушка какая то тявкает
Смешно.. и печально.. я комменты читаю и всегда заглушка какая то тявкает
Так это у тебя в голове подсознание твое наружу пробивается
Заглуши ее
Цитата:
Неравнодушный гражданин:
Аблайка.. специально для тебя обозначаю.. "После реформы 2004—2005 годов стандартное время в Костанайской и Кызылординской области, в западных районах Западно-Казахстанской и Атырауской областей, а также в некоторых других областях, опережает время своего географического часового пояса на 2 часа."... надеюсь, доходит?
Аблайка.. специально для тебя обозначаю.. "После реформы 2004—2005 годов стандартное время в Костанайской и Кызылординской области, в западных районах Западно-Казахстанской и Атырауской областей, а также в некоторых других областях, опережает время своего географического часового пояса на 2 часа."... надеюсь, доходит?
Вот именно твоя тяфкаюшая заглушка тебе даже коменты мешает читать
Я тут уже 100500 раз приводил факт того что активисты во первых лицемеры раз выступают не за возврат к природному времени а теперь ещё их улучили во вранье в приведение фактов) бинго
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 11.03.21 - 00:25
Цитата:
Ну да зло,а что ты можешь предложить взамен?
yudjin:
Уже даже министерство без образования признало, что дистанционка ЗЛО, которое затормозило уровень образования на год.... Теперь 1,5-2 года наверстывать
Уже даже министерство без образования признало, что дистанционка ЗЛО, которое затормозило уровень образования на год.... Теперь 1,5-2 года наверстывать
Ну да зло,а что ты можешь предложить взамен?
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 11.03.21 - 00:26
Цитата:
Ты лучше расскажи, что ты такой злой на все и на вся?? Обидел кто тебя? Один негатив несешь в жизни.. Остановись, подумай, осмысли.. а то торопишься кнопочку вдавить... Тут вроде процентов 80 грамотные и взрослые люди, а ты их переучить стараешься.. По новости.. Чиновники легко могут менять реальность вокруг себя, мы же, рядовые и непосвященные граждане, назад это вернуть не можем.. захотелось одному время перекроить... хотя жили бы и жили как было раньше.. но нет.. я поменяю место жительства га любой другой город, область, страну, а вы е... тесь как хотите... это же неправильно! Причем это в 90 процентах наших властей такое происходит.. не думай о себе, Юрий Бенедиктович.. о народе подумай...
abaika95:
Так это у тебя в голове подсознание твое наружу пробивается Заглуши ее Цитата:
Так это у тебя в голове подсознание твое наружу пробивается Заглуши ее Цитата:
Ты лучше расскажи, что ты такой злой на все и на вся?? Обидел кто тебя? Один негатив несешь в жизни.. Остановись, подумай, осмысли.. а то торопишься кнопочку вдавить... Тут вроде процентов 80 грамотные и взрослые люди, а ты их переучить стараешься.. По новости.. Чиновники легко могут менять реальность вокруг себя, мы же, рядовые и непосвященные граждане, назад это вернуть не можем.. захотелось одному время перекроить... хотя жили бы и жили как было раньше.. но нет.. я поменяю место жительства га любой другой город, область, страну, а вы е... тесь как хотите... это же неправильно! Причем это в 90 процентах наших властей такое происходит.. не думай о себе, Юрий Бенедиктович.. о народе подумай...
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 11.03.21 - 00:29
Все эти голосования и слушания бесполезны. Пока сверху не начнут наводить порядок, никто на месте ничего сделать не сможет. Если уж даже голосование за сохранение СССР не приняли во внимание, то на местечковые потуги и вовсе никто внимания не обратит.
Нужно было действовать тоньше и наоборот призывать НЕ возвращать время к природному, собирать подписи, устраивать флешмобы. Тогда административно-бюрократический аппарат в противовес выступающим, может и изменил бы часовой пояс на правильный. Бюрократы всегда против народа, а на здравый смысл им наплевать.
Да и всякие абайки95 тогда топили бы за возврат "для уравновешивания", а у них ресурс неограниченный, оплата почасовая, начальство бдит. Это не жалкая кучка волонтеров-любителей вкупе с буквоедами интеллигентами, знающими законы природы, но не нюхавшими пороха жизни. Там сидят натасканные доберманы по забалтыванию тем, мастера лжи, специалисты по уводу в сторону, виртуозы иллюзий, эксперты по дезинформации. Таких голыми руками не возьмёшь, можно победить только их же оружием - хитростью, но более изощренной.
Нужно было действовать тоньше и наоборот призывать НЕ возвращать время к природному, собирать подписи, устраивать флешмобы. Тогда административно-бюрократический аппарат в противовес выступающим, может и изменил бы часовой пояс на правильный. Бюрократы всегда против народа, а на здравый смысл им наплевать.
Да и всякие абайки95 тогда топили бы за возврат "для уравновешивания", а у них ресурс неограниченный, оплата почасовая, начальство бдит. Это не жалкая кучка волонтеров-любителей вкупе с буквоедами интеллигентами, знающими законы природы, но не нюхавшими пороха жизни. Там сидят натасканные доберманы по забалтыванию тем, мастера лжи, специалисты по уводу в сторону, виртуозы иллюзий, эксперты по дезинформации. Таких голыми руками не возьмёшь, можно победить только их же оружием - хитростью, но более изощренной.
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 11.03.21 - 00:31
Цитата:
Я не пойму что тебя не устраивает,что всё пошло не так как хотел ты и Ведлер с бегуном?
Да я проводил опрос и не один раз,и у Мамы своей спросил она тоже против,пора бы уже привыкнуть ,что кроме твоего мнения,есть и другие.
Ваша истерия уже больше напоминает не борьбу за этот несчатный час,а какую то личную неприязнь к Архимеду
yudjin:
О, сестра Добринцова!
О, сестра Добринцова!
Я не пойму что тебя не устраивает,что всё пошло не так как хотел ты и Ведлер с бегуном?
Да я проводил опрос и не один раз,и у Мамы своей спросил она тоже против,пора бы уже привыкнуть ,что кроме твоего мнения,есть и другие.
Ваша истерия уже больше напоминает не борьбу за этот несчатный час,а какую то личную неприязнь к Архимеду
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 11.03.21 - 00:39
Цитата:
Не злой
Совершенно добр
Больной которому врач режет гангрену наверно в бреду тоже думает что врач злодей
Пациент к которому психолог лезет в подкорку и заставляет выдавать все потаённые страхи и обиды тоже часто думает что над ним издеваются просто так
Люди могут тут быть хоть профессора филологии и славистики но это не значит что они умны в социологии и прогнозировании дальнейших процессов
Нельзя соглашается на подачку в виде одного часа
Она ничего не даст
Надо добавится пересмотра времени по всей республики и возвращении нашей области 2 часов а не 1
Тогда будет порядок
Неравнодушный гражданин:
Ты лучше расскажи, что ты такой злой на все и на вся?
Ты лучше расскажи, что ты такой злой на все и на вся?
Не злой
Совершенно добр
Больной которому врач режет гангрену наверно в бреду тоже думает что врач злодей
Пациент к которому психолог лезет в подкорку и заставляет выдавать все потаённые страхи и обиды тоже часто думает что над ним издеваются просто так
Люди могут тут быть хоть профессора филологии и славистики но это не значит что они умны в социологии и прогнозировании дальнейших процессов
Нельзя соглашается на подачку в виде одного часа
Она ничего не даст
Надо добавится пересмотра времени по всей республики и возвращении нашей области 2 часов а не 1
Тогда будет порядок
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 11.03.21 - 00:40
Цитата:
Так он уже выступил в Золотом колосе по вопросу переименования Затобольска,по моему этого вполне достаточно.
abaika95:
Эх жалко твоего руководителя нет Иначе бы ты молчал тут в тряпочку)
Эх жалко твоего руководителя нет Иначе бы ты молчал тут в тряпочку)
Так он уже выступил в Золотом колосе по вопросу переименования Затобольска,по моему этого вполне достаточно.
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 11.03.21 - 00:44
Цитата:
Надеюсь на это.. а так же на здравомыслие и порядочность. Все не так плохо в этой жизни, мешают только одни, кто ее без тебя перестраивает...
abaika95:
Не злой Совершенно добр
Не злой Совершенно добр
Надеюсь на это.. а так же на здравомыслие и порядочность. Все не так плохо в этой жизни, мешают только одни, кто ее без тебя перестраивает...
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 11.03.21 - 00:45
Цитата:
Я спросил у ясеня…
Я спросил у тополя…
Я спросил у осени…
Ответов не было. Природа обиделась.
Добринцофф:
Да я проводил опрос и не один раз
Да я проводил опрос и не один раз
Я спросил у ясеня…
Я спросил у тополя…
Я спросил у осени…
Ответов не было. Природа обиделась.
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 11.03.21 - 00:46
Цитата:
Нет не так
Я тут уже намекал что надо сделать
Всю кипучую энергию активистов надо натравить на условный "центр"
Пару раз лягнуть чинов повыше областного акима
Это уже возымеет
НО подозрительно что -Цитата:
Как-то локально целеноправльны все притензии к одному Архимеду когда как до него двух акимчиков так не трогали по этому вопросу
Если у активистов есть заказуха против акима то хоть бы не прикрывались здоровьем детей в этом вопросе..
Маркс:
Нужно было действовать тоньше и наоборот призывать НЕ возвращать время к природному, собирать подписи, устраивать флешмобы. Тогда административно-бюрократический аппарат в противовес выступающим, может и изменил бы часовой пояс на правильный. Бюрократы всегда против народа, а на здравый смысл им наплевать.
Нужно было действовать тоньше и наоборот призывать НЕ возвращать время к природному, собирать подписи, устраивать флешмобы. Тогда административно-бюрократический аппарат в противовес выступающим, может и изменил бы часовой пояс на правильный. Бюрократы всегда против народа, а на здравый смысл им наплевать.
Нет не так
Я тут уже намекал что надо сделать
Всю кипучую энергию активистов надо натравить на условный "центр"
Пару раз лягнуть чинов повыше областного акима
Это уже возымеет
НО подозрительно что -Цитата:
Добринцофф:
Ваша истерия уже больше напоминает не борьбу за этот несчатный час,а какую то личную неприязнь к Архимеду
Ваша истерия уже больше напоминает не борьбу за этот несчатный час,а какую то личную неприязнь к Архимеду
Как-то локально целеноправльны все притензии к одному Архимеду когда как до него двух акимчиков так не трогали по этому вопросу
Если у активистов есть заказуха против акима то хоть бы не прикрывались здоровьем детей в этом вопросе..
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 11.03.21 - 00:49
Цитата:
И Юджин у него до сих пор зарплату берет??? Как же его не мутит от такого нурлыкуна ?? Хотя о чем я? Принципы отдельно,деньги отдельно конечно же Цитата:
Вот я и не хочу чтобы активисты перестроили мою жизнь без меня
В 2004 уже хватило одних теперь другие хотят экспериментировать
Добринцофф:
Так он уже выступил в Золотом колосе по вопросу переименования Затобольска,по моему этого вполне достаточно
Так он уже выступил в Золотом колосе по вопросу переименования Затобольска,по моему этого вполне достаточно
И Юджин у него до сих пор зарплату берет??? Как же его не мутит от такого нурлыкуна ?? Хотя о чем я? Принципы отдельно,деньги отдельно конечно же Цитата:
Неравнодушный гражданин:
мешают только одни, кто ее без тебя перестраивает
мешают только одни, кто ее без тебя перестраивает
Вот я и не хочу чтобы активисты перестроили мою жизнь без меня
В 2004 уже хватило одних теперь другие хотят экспериментировать
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 11.03.21 - 01:05
...в Америке процесс смены часовых поясов в такой форме, как это проходит в России, не получился бы». Так как в США многие чиновники, бюрократы и политики знают, что они are stupid (что в легком переводе означает «не совсем все знают») и поэтому часто не лезут в массы с идеями, в которых требуется вначале исследование и мнение специалистов. На это в США есть специалисты, научные центры, центры общественного мнения. А если лучших специалистов в стране нет, их приглашают из других уголков мира. Поэтому любая идея от чиновников или политиков не исходит напрямую в общество..... хорошая цитата.. далеко нашим до них.. ой далеко....
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