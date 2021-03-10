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Неравнодушный гражданин:

Смешно.. и печально.. я комменты читаю и всегда заглушка какая то тявкает

Неравнодушный гражданин:

Аблайка.. специально для тебя обозначаю.. "После реформы 2004—2005 годов стандартное время в Костанайской и Кызылординской области, в западных районах Западно-Казахстанской и Атырауской областей, а также в некоторых других областях, опережает время своего географического часового пояса на 2 часа."... надеюсь, доходит?

Цитата:Так это у тебя в голове подсознание твое наружу пробиваетсяЗаглуши ееЦитата:Вот именно твоя тяфкаюшая заглушка тебе даже коменты мешает читатьЯ тут уже 100500 раз приводил факт того что активисты во первых лицемеры раз выступают не за возврат к природному времени а теперь ещё их улучили во вранье в приведение фактов) бинго