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≡ Пропавший Даниэль Тарасевич нашелся в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41097
Пропавший Даниэль Тарасевич нашелся в Костанае
Отправлено: 11.03.21 - 00:41
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Об этом только что сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. Сегодня, 10 марта, около 23.30, Даниэля привез в отдел полиции его брат, к которому пришел юноша. Известно, что все это время парень жил на съемных квартирах.
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
85
Re: Пропавший Даниэль Тарасевич нашелся в Костанае
Отправлено: 11.03.21 - 00:41
#1
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Надеемся, что одумался и осмыслил свой поступок и сделал для себя определенные выводы. В будущем все таки надо принимать здравые решения, свойственные настоящему мужчине. Желаем только здравомыслия и взвешенности своих поступков...
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