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≡ "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41097
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 10.03.21 - 19:34
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Общественные слушания по вопросу о целесообразности возвращения Костанайской области в свое природное время прошли сегодня, 10 марта. Их провели члены областного общественного совета с участием депутатов, чиновников и местных активистов.
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
85
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 10.03.21 - 23:50
#45
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Цитата:
abaika95:Че за тяфкальщик вылез? Зачем разбудили? Я тут аргумент за аргументом привожу а от вас сторонников перевода только какие-то детские обиды и слёзки что вам очередной раз кинули)))

Смешно.. и печально.. я комменты читаю и всегда заглушка какая то тявкает.. почитай.. тебя еще даже в планах не было, когда умные люди все думали и делали...http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
85
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 10.03.21 - 23:51
#46
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
85
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 10.03.21 - 23:56
#47
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Аблайка.. специально для тебя обозначаю.. "После реформы 2004—2005 годов стандартное время в Костанайской и Кызылординской области, в западных районах Западно-Казахстанской и Атырауской областей, а также в некоторых других областях, опережает время своего географического часового пояса на 2 часа."... надеюсь, доходит?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7237
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 11.03.21 - 00:06
#48
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Цитата:
Неравнодушный гражданин:
Смешно.. и печально.. я комменты читаю и всегда заглушка какая то тявкает

Так это у тебя в голове подсознание твое наружу пробивается
Заглуши ее
Цитата:
Неравнодушный гражданин:
Аблайка.. специально для тебя обозначаю.. "После реформы 2004—2005 годов стандартное время в Костанайской и Кызылординской области, в западных районах Западно-Казахстанской и Атырауской областей, а также в некоторых других областях, опережает время своего географического часового пояса на 2 часа."... надеюсь, доходит?

Вот именно твоя тяфкаюшая заглушка тебе даже коменты мешает читать
Я тут уже 100500 раз приводил факт того что активисты во первых лицемеры раз выступают не за возврат к природному времени а теперь ещё их улучили во вранье в приведение фактов) бинго
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7777
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 11.03.21 - 00:25
#49
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Цитата:
yudjin:
Уже даже министерство без образования признало, что дистанционка ЗЛО, которое затормозило уровень образования на год.... Теперь 1,5-2 года наверстывать

Ну да зло,а что ты можешь предложить взамен?
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
85
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 11.03.21 - 00:26
#50
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Цитата:
abaika95:
Так это у тебя в голове подсознание твое наружу пробивается Заглуши ее Цитата:

Ты лучше расскажи, что ты такой злой на все и на вся?? Обидел кто тебя? Один негатив несешь в жизни.. Остановись, подумай, осмысли.. а то торопишься кнопочку вдавить... Тут вроде процентов 80 грамотные и взрослые люди, а ты их переучить стараешься.. По новости.. Чиновники легко могут менять реальность вокруг себя, мы же, рядовые и непосвященные граждане, назад это вернуть не можем.. захотелось одному время перекроить... хотя жили бы и жили как было раньше.. но нет.. я поменяю место жительства га любой другой город, область, страну, а вы е... тесь как хотите... это же неправильно! Причем это в 90 процентах наших властей такое происходит.. не думай о себе, Юрий Бенедиктович.. о народе подумай...
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1125
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 11.03.21 - 00:29
#51
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Все эти голосования и слушания бесполезны. Пока сверху не начнут наводить порядок, никто на месте ничего сделать не сможет. Если уж даже голосование за сохранение СССР не приняли во внимание, то на местечковые потуги и вовсе никто внимания не обратит.

Нужно было действовать тоньше и наоборот призывать НЕ возвращать время к природному, собирать подписи, устраивать флешмобы. Тогда административно-бюрократический аппарат в противовес выступающим, может и изменил бы часовой пояс на правильный. Бюрократы всегда против народа, а на здравый смысл им наплевать.

Да и всякие абайки95 тогда топили бы за возврат "для уравновешивания", а у них ресурс неограниченный, оплата почасовая, начальство бдит. Это не жалкая кучка волонтеров-любителей вкупе с буквоедами интеллигентами, знающими законы природы, но не нюхавшими пороха жизни. Там сидят натасканные доберманы по забалтыванию тем, мастера лжи, специалисты по уводу в сторону, виртуозы иллюзий, эксперты по дезинформации. Таких голыми руками не возьмёшь, можно победить только их же оружием - хитростью, но более изощренной.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7777
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 11.03.21 - 00:31
#52
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Цитата:
yudjin:
О, сестра Добринцова!

Я не пойму что тебя не устраивает,что всё пошло не так как хотел ты и Ведлер с бегуном?
Да я проводил опрос и не один раз,и у Мамы своей спросил она тоже против,пора бы уже привыкнуть ,что кроме твоего мнения,есть и другие.
Ваша истерия уже больше напоминает не борьбу за этот несчатный час,а какую то личную неприязнь к Архимеду
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7237
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 11.03.21 - 00:39
#53
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Цитата:
Неравнодушный гражданин:
Ты лучше расскажи, что ты такой злой на все и на вся?

Не злой
Совершенно добр
Больной которому врач режет гангрену наверно в бреду тоже думает что врач злодей
Пациент к которому психолог лезет в подкорку и заставляет выдавать все потаённые страхи и обиды тоже часто думает что над ним издеваются просто так
Люди могут тут быть хоть профессора филологии и славистики но это не значит что они умны в социологии и прогнозировании дальнейших процессов
Нельзя соглашается на подачку в виде одного часа
Она ничего не даст
Надо добавится пересмотра времени по всей республики и возвращении нашей области 2 часов а не 1
Тогда будет порядок
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7777
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 11.03.21 - 00:40
#54
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Цитата:
abaika95:
Эх жалко твоего руководителя нет Иначе бы ты молчал тут в тряпочку)

Так он уже выступил в Золотом колосе по вопросу переименования Затобольска,по моему этого вполне достаточно.
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
85
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 11.03.21 - 00:44
#55
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Цитата:
abaika95:
Не злой Совершенно добр

Надеюсь на это.. а так же на здравомыслие и порядочность. Все не так плохо в этой жизни, мешают только одни, кто ее без тебя перестраивает...
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1125
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 11.03.21 - 00:45
#56
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Цитата:
Добринцофф:
Да я проводил опрос и не один раз


Я спросил у ясеня…
Я спросил у тополя…
Я спросил у осени…

Ответов не было. Природа обиделась.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7237
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 11.03.21 - 00:46
#57
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Цитата:
Маркс:
Нужно было действовать тоньше и наоборот призывать НЕ возвращать время к природному, собирать подписи, устраивать флешмобы. Тогда административно-бюрократический аппарат в противовес выступающим, может и изменил бы часовой пояс на правильный. Бюрократы всегда против народа, а на здравый смысл им наплевать.

Нет не так
Я тут уже намекал что надо сделать
Всю кипучую энергию активистов надо натравить на условный "центр"
Пару раз лягнуть чинов повыше областного акима
Это уже возымеет
НО подозрительно что -Цитата:
Добринцофф:
Ваша истерия уже больше напоминает не борьбу за этот несчатный час,а какую то личную неприязнь к Архимеду

Как-то локально целеноправльны все притензии к одному Архимеду когда как до него двух акимчиков так не трогали по этому вопросу
Если у активистов есть заказуха против акима то хоть бы не прикрывались здоровьем детей в этом вопросе..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7237
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 11.03.21 - 00:49
#58
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Цитата:
Добринцофф:
Так он уже выступил в Золотом колосе по вопросу переименования Затобольска,по моему этого вполне достаточно

И Юджин у него до сих пор зарплату берет??? Как же его не мутит от такого нурлыкуна ?? Хотя о чем я? Принципы отдельно,деньги отдельно конечно же Цитата:
Неравнодушный гражданин:
мешают только одни, кто ее без тебя перестраивает

Вот я и не хочу чтобы активисты перестроили мою жизнь без меня
В 2004 уже хватило одних теперь другие хотят экспериментировать
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
85
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 11.03.21 - 01:05
#59
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...в Америке процесс смены часовых поясов в такой форме, как это проходит в России, не получился бы». Так как в США многие чиновники, бюрократы и политики знают, что они are stupid (что в легком переводе означает «не совсем все знают») и поэтому часто не лезут в массы с идеями, в которых требуется вначале исследование и мнение специалистов. На это в США есть специалисты, научные центры, центры общественного мнения. А если лучших специалистов в стране нет, их приглашают из других уголков мира. Поэтому любая идея от чиновников или политиков не исходит напрямую в общество..... хорошая цитата.. далеко нашим до них.. ой далеко....
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