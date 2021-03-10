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"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41096
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 10.03.21 - 19:34
Общественные слушания по вопросу о целесообразности возвращения Костанайской области в свое природное время прошли сегодня, 10 марта. Их провели члены областного общественного совета с участием депутатов, чиновников и местных активистов.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
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- 2262
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 10.03.21 - 22:16
Ещё одно подтверждение научного факта, что умных людей среди человечества гораздо меньше, чем посредственностей
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6542
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 10.03.21 - 22:21
Цитата:
Ну чего искать то UTC+4 зона, а на деле? +6
N0name:
ну "господа" школьнеги- географы, кто первый найдете нашу область?
ну "господа" школьнеги- географы, кто первый найдете нашу область?
Ну чего искать то UTC+4 зона, а на деле? +6
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7297
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 10.03.21 - 22:21
Цитата:
карту сначала верную на сегодня нарисуй
Географически Костанайская и Кызылординская области попадают в пояса UTC+4. А фактически они принадлежат к поясу UTC+6. То есть, время в этих областях на два часа опережает поясное.
N0name:
кто первый найдете нашу область?
кто первый найдете нашу область?
карту сначала верную на сегодня нарисуй
Географически Костанайская и Кызылординская области попадают в пояса UTC+4. А фактически они принадлежат к поясу UTC+6. То есть, время в этих областях на два часа опережает поясное.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6542
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 10.03.21 - 22:26
Если по логике, то перевести нужно бы.
Время изменить часовые пояса в Казахстане - Yvision.kz
с картами и описанием.
[Исправлено: elektron, 10.03.2021 - 17:27]
Время изменить часовые пояса в Казахстане - Yvision.kz
[Исправлено: elektron, 10.03.2021 - 17:27]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7232
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 10.03.21 - 22:29
Цитата:
Нет не идёт
И вы сейчас как раз людей с толку сбиваете
С +6 перейти на +5 это не ВОЗВРАТ а как раз просто перевод
КГСПС:
Вот так людей с толку и сбиваете. Речь идёт не о переводе, смене и прочее, а о ВОЗВРАЩЕНИИ
Вот так людей с толку и сбиваете. Речь идёт не о переводе, смене и прочее, а о ВОЗВРАЩЕНИИ
Нет не идёт
И вы сейчас как раз людей с толку сбиваете
С +6 перейти на +5 это не ВОЗВРАТ а как раз просто перевод
Н
(Пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.12
- Сообщений:
- 64
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 10.03.21 - 22:30
Цитата:
а ваш видать есть и постоянно вас бдит, что вы, как с цепи сорвавшаяся дворняга, на всех кидаетесь(отрабатываете )
и кстати, Ольга Ведлер заходит под своим именем, я же вам написала: она как вы не шифруется
abaika95:
Эх жалко твоего руководителя нет
Эх жалко твоего руководителя нет
а ваш видать есть и постоянно вас бдит, что вы, как с цепи сорвавшаяся дворняга, на всех кидаетесь(отрабатываете )
и кстати, Ольга Ведлер заходит под своим именем, я же вам написала: она как вы не шифруется
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 10.03.21 - 22:33
Цитата:
рисовать это по твоей части
а так то
ахалай-махалай и О ЧУДО!
yudjin:
рисовать это по твоей части
а так то
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 10.03.21 - 22:45
Комментарий проходит проверку.
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 10.03.21 - 22:50
для Ольги Ведлер:
зря Вы начали говорить о здоровье, я считаю. Надо было настаивать на возврате времени 2004года
зря Вы начали говорить о здоровье, я считаю. Надо было настаивать на возврате времени 2004года
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 10.03.21 - 22:50
Комментарий проходит проверку.
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 10.03.21 - 22:56
не общественный совет, а балаган
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 77
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 10.03.21 - 22:58
чем быстрее переведем время тем лучше. Мать природу не обманешь.
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 10.03.21 - 23:19
"Вы по процедурному вопросу? Обождите"
"Вы по процедурному вопросу? Обождите"
"А то ложат и ложат, ложат и ложат"
номенклатурщина
"Вы по процедурному вопросу? Обождите"
"А то ложат и ложат, ложат и ложат"
номенклатурщина
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