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≡ "Не раз был в поле зрения" - В полиции ответили на публикацию "НГ" об убитом стоматологе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41096
"Не раз был в поле зрения" - В полиции ответили на публикацию "НГ" об убитом стоматологе
Отправлено: 10.03.21 - 21:26
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- В частности, 8 февраля 2021 года пульт на 102 поступило сообщение от Дианы Абдрахмановой, она сообщала, что бывший гражданский муж вломился в квартиру и разбивает стекла, - отмечается в комментарии ведомства.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21338
Re: "Не раз был в поле зрения" - В полиции ответили на...
Отправлено: 10.03.21 - 21:26
#1
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Ну вот и началась-
отмазка - мента... 8-) :-o
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
158
Re: "Не раз был в поле зрения" - В полиции ответили на...
Отправлено: 10.03.21 - 21:33
#2
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Цитата:
drakon:
отмазка - мента...


Почему отмазка? Это ФАКТЫ!Агрессивность и не порядочность стоматолога на лицо!
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21338
"Не раз был в поле зрения" - В полиции ответили на публикацию "НГ" об убитом стоматологе
Отправлено: 10.03.21 - 21:38
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Это ФАКТЫ!Агрессивность и не порядочность стоматолога на лицо!

Ну и что? За это надо, человека - убивать?... :-o
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4532
Re: "Не раз был в поле зрения" - В полиции ответили на...
Отправлено: 10.03.21 - 21:39
#4
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 о том, что Омаров не возвращает долг в сумме 150 000 
А что так бывает? Когда албин со всего города собрал не один лям и кинул сто десять граждан, полисмены не усмотрели состав преступления и послали подальше от себя прямиком в суд
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
158
Re: "Не раз был в поле зрения" - В полиции ответили на...
Отправлено: 10.03.21 - 21:53
#5
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"Я не хочу, чтобы эту ситуацию пустили на самотёк. Он был очень хорошим человеком. Они его очерняют."

- В частности, 8 февраля 2021 года пульт на 102 поступило сообщение от Дианы Абдрахмановой, она сообщала, что бывший гражданский муж вломился в квартиру и разбивает стекла,....вообще как такое может быть? То он был хорошим человеком ,то вломился в квартиру и разбивает стёкла!

Ермек был стоматологом от бога - это все могут подтвердить.

А в Северном отделе полиции сейчас расследуется уголовное дело в отношении Омарова о некачественном предоставлении услуг и причинении вреда здоровью.-нормально это?

судимость у него давняя - за попытку кражи из "Спортмастера", - рассказала гражданская жена погибшего Диана АБДРАХМАНОВА. - По глупости спорил с друзьями, но за это он давно понес наказание.

Кроме того, по информации ДП, Ермек Омаров состоял на пробационном контроле, так как был осужден 20 октября 2020 года Бостандыкским районным судом Алматы к одному году ограничения свободы по ст. 188 УК РК (кража)....как может быть судимость давняя если даже пробационный срок не прошёл?

В полиции отмечают, что после заявления Абдрахмановой было вынесено защитное предписание и Ермеку Омарову запретили в течение месяца приближаться к гражданской жене и разговаривать с ней по телефону.

-Он не гопник,-а кто он тогда такой?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
158
Re: "Не раз был в поле зрения" - В полиции ответили на...
Отправлено: 10.03.21 - 22:00
#6
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Цитата:
drakon:
Ну и что? За это надо, человека - убивать?..

Если на кону стоить твоя личная жизнь и судьба твоей семьи что ты выберешь?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21338
"Не раз был в поле зрения" - В полиции ответили на публикацию "НГ" об убитом стоматологе
Отправлено: 10.03.21 - 22:14
#7
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
-Он не гопник,-а кто он тогда такой?

Я думаю, что он - человек, прежде всего.Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Омаров состоял на пробационном контроле, так как был осужден 20 октября 2020 года

Значит он не имел права находиться в кафе.
Ментов, допустивших - это, уволили, хотя бы?
Хотя их надо привлекать к Уголовной ответственности,
по статье Халатность.Халатное отношение к своим
служебным обязанностям, повлекшее тяжкие
последствия... 8-) :-o
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21338
"Не раз был в поле зрения" - В полиции ответили на публикацию "НГ" об убитом стоматологе
Отправлено: 10.03.21 - 22:20
#8
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
и судьба твоей семьи что ты выберешь?

Он что? На танке - приехал?
А менту нужно было - спортом,самбо, заниматься.
А не ружьё - покупать. Так и купил он его -
заранее, готовясь к убийству?... :-o
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1273
Re: "Не раз был в поле зрения" - В полиции ответили на...
Отправлено: 10.03.21 - 22:30
#9
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Цитата:
drakon:
Начальник полиции сразу заявил, что он как бы и не полицейский, а так программист. Оказалось офицер.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7232
Re: "Не раз был в поле зрения" - В полиции ответили на...
Отправлено: 10.03.21 - 22:31
#10
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Цитата:
drakon:
Ну вот и началась- отмазка - мента...

Старый сиделец естественно будет против органов правопорядка)
Хотя и правда убивать человека просто потомучто он гопарь это не аргумент
Почему майор наряд не вызвал? Надо суть копать какие отношения были между подозреваемым и убитым? Что сподвигло к конфликту? Мотив?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21338
"Не раз был в поле зрения" - В полиции ответили на публикацию "НГ" об убитом стоматологе
Отправлено: 10.03.21 - 22:38
#11
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Цитата:
КГСПС:
Оказалось офицер.

Целый - майор... ;-)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
158
"Не раз был в поле зрения" - В полиции ответили на публикацию "НГ" об убитом стоматологе
Отправлено: 10.03.21 - 22:47
#12
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Цитата:
abaika95:
Старый сиделец


так вот оно чё, Петрович... :lol:
У Ивана Дулина братство?Начальник цеха!

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 10.03.2021 - 22:50]
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21338
"Не раз был в поле зрения" - В полиции ответили на публикацию "НГ" об убитом стоматологе
Отправлено: 10.03.21 - 22:56
#13
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
У Ивана Дулина братство?Начальник цеха!

Кто такие? Дулин и Петрович?... :-o
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