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"Не раз был в поле зрения" - В полиции ответили на публикацию "НГ" об убитом стоматологе
"Не раз был в поле зрения" - В полиции ответили на публикацию "НГ" об убитом стоматологе
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41096
"Не раз был в поле зрения" - В полиции ответили на публикацию "НГ" об убитом стоматологе
Отправлено: 10.03.21 - 21:26
- В частности, 8 февраля 2021 года пульт на 102 поступило сообщение от Дианы Абдрахмановой, она сообщала, что бывший гражданский муж вломился в квартиру и разбивает стекла, - отмечается в комментарии ведомства.
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Re: "Не раз был в поле зрения" - В полиции ответили на...
Отправлено: 10.03.21 - 21:26
Ну вот и началась-
отмазка - мента...
отмазка - мента...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 158
Re: "Не раз был в поле зрения" - В полиции ответили на...
Отправлено: 10.03.21 - 21:33
Цитата:
Почему отмазка? Это ФАКТЫ!Агрессивность и не порядочность стоматолога на лицо!
drakon:
отмазка - мента...
отмазка - мента...
Почему отмазка? Это ФАКТЫ!Агрессивность и не порядочность стоматолога на лицо!
"Не раз был в поле зрения" - В полиции ответили на публикацию "НГ" об убитом стоматологе
Отправлено: 10.03.21 - 21:38
Цитата:
Ну и что? За это надо, человека - убивать?...
ПолиграфЪ Боярышников:
Это ФАКТЫ!Агрессивность и не порядочность стоматолога на лицо!
Это ФАКТЫ!Агрессивность и не порядочность стоматолога на лицо!
Ну и что? За это надо, человека - убивать?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4532
Re: "Не раз был в поле зрения" - В полиции ответили на...
Отправлено: 10.03.21 - 21:39
о том, что Омаров не возвращает долг в сумме 150 000
А что так бывает? Когда албин со всего города собрал не один лям и кинул сто десять граждан, полисмены не усмотрели состав преступления и послали подальше от себя прямиком в суд
А что так бывает? Когда албин со всего города собрал не один лям и кинул сто десять граждан, полисмены не усмотрели состав преступления и послали подальше от себя прямиком в суд
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 158
Re: "Не раз был в поле зрения" - В полиции ответили на...
Отправлено: 10.03.21 - 21:53
"Я не хочу, чтобы эту ситуацию пустили на самотёк. Он был очень хорошим человеком. Они его очерняют."
- В частности, 8 февраля 2021 года пульт на 102 поступило сообщение от Дианы Абдрахмановой, она сообщала, что бывший гражданский муж вломился в квартиру и разбивает стекла,....вообще как такое может быть? То он был хорошим человеком ,то вломился в квартиру и разбивает стёкла!
Ермек был стоматологом от бога - это все могут подтвердить.
А в Северном отделе полиции сейчас расследуется уголовное дело в отношении Омарова о некачественном предоставлении услуг и причинении вреда здоровью.-нормально это?
судимость у него давняя - за попытку кражи из "Спортмастера", - рассказала гражданская жена погибшего Диана АБДРАХМАНОВА. - По глупости спорил с друзьями, но за это он давно понес наказание.
Кроме того, по информации ДП, Ермек Омаров состоял на пробационном контроле, так как был осужден 20 октября 2020 года Бостандыкским районным судом Алматы к одному году ограничения свободы по ст. 188 УК РК (кража)....как может быть судимость давняя если даже пробационный срок не прошёл?
В полиции отмечают, что после заявления Абдрахмановой было вынесено защитное предписание и Ермеку Омарову запретили в течение месяца приближаться к гражданской жене и разговаривать с ней по телефону.
-Он не гопник,-а кто он тогда такой?
- В частности, 8 февраля 2021 года пульт на 102 поступило сообщение от Дианы Абдрахмановой, она сообщала, что бывший гражданский муж вломился в квартиру и разбивает стекла,....вообще как такое может быть? То он был хорошим человеком ,то вломился в квартиру и разбивает стёкла!
Ермек был стоматологом от бога - это все могут подтвердить.
А в Северном отделе полиции сейчас расследуется уголовное дело в отношении Омарова о некачественном предоставлении услуг и причинении вреда здоровью.-нормально это?
судимость у него давняя - за попытку кражи из "Спортмастера", - рассказала гражданская жена погибшего Диана АБДРАХМАНОВА. - По глупости спорил с друзьями, но за это он давно понес наказание.
Кроме того, по информации ДП, Ермек Омаров состоял на пробационном контроле, так как был осужден 20 октября 2020 года Бостандыкским районным судом Алматы к одному году ограничения свободы по ст. 188 УК РК (кража)....как может быть судимость давняя если даже пробационный срок не прошёл?
В полиции отмечают, что после заявления Абдрахмановой было вынесено защитное предписание и Ермеку Омарову запретили в течение месяца приближаться к гражданской жене и разговаривать с ней по телефону.
-Он не гопник,-а кто он тогда такой?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 158
Re: "Не раз был в поле зрения" - В полиции ответили на...
Отправлено: 10.03.21 - 22:00
Цитата:
Если на кону стоить твоя личная жизнь и судьба твоей семьи что ты выберешь?
drakon:
Ну и что? За это надо, человека - убивать?..
Ну и что? За это надо, человека - убивать?..
Если на кону стоить твоя личная жизнь и судьба твоей семьи что ты выберешь?
"Не раз был в поле зрения" - В полиции ответили на публикацию "НГ" об убитом стоматологе
Отправлено: 10.03.21 - 22:14
Цитата:
Я думаю, что он - человек, прежде всего.Цитата:
Значит он не имел права находиться в кафе.
Ментов, допустивших - это, уволили, хотя бы?
Хотя их надо привлекать к Уголовной ответственности,
по статье Халатность.Халатное отношение к своим
служебным обязанностям, повлекшее тяжкие
последствия...
ПолиграфЪ Боярышников:
-Он не гопник,-а кто он тогда такой?
-Он не гопник,-а кто он тогда такой?
Я думаю, что он - человек, прежде всего.Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Омаров состоял на пробационном контроле, так как был осужден 20 октября 2020 года
Омаров состоял на пробационном контроле, так как был осужден 20 октября 2020 года
Значит он не имел права находиться в кафе.
Ментов, допустивших - это, уволили, хотя бы?
Хотя их надо привлекать к Уголовной ответственности,
по статье Халатность.Халатное отношение к своим
служебным обязанностям, повлекшее тяжкие
последствия...
"Не раз был в поле зрения" - В полиции ответили на публикацию "НГ" об убитом стоматологе
Отправлено: 10.03.21 - 22:20
Цитата:
Он что? На танке - приехал?
А менту нужно было - спортом,самбо, заниматься.
А не ружьё - покупать. Так и купил он его -
заранее, готовясь к убийству?...
ПолиграфЪ Боярышников:
и судьба твоей семьи что ты выберешь?
и судьба твоей семьи что ты выберешь?
Он что? На танке - приехал?
А менту нужно было - спортом,самбо, заниматься.
А не ружьё - покупать. Так и купил он его -
заранее, готовясь к убийству?...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1273
Re: "Не раз был в поле зрения" - В полиции ответили на...
Отправлено: 10.03.21 - 22:30
Цитата:
drakon:Начальник полиции сразу заявил, что он как бы и не полицейский, а так программист. Оказалось офицер.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7232
Re: "Не раз был в поле зрения" - В полиции ответили на...
Отправлено: 10.03.21 - 22:31
Цитата:
Старый сиделец естественно будет против органов правопорядка)
Хотя и правда убивать человека просто потомучто он гопарь это не аргумент
Почему майор наряд не вызвал? Надо суть копать какие отношения были между подозреваемым и убитым? Что сподвигло к конфликту? Мотив?
drakon:
Ну вот и началась- отмазка - мента...
Ну вот и началась- отмазка - мента...
Старый сиделец естественно будет против органов правопорядка)
Хотя и правда убивать человека просто потомучто он гопарь это не аргумент
Почему майор наряд не вызвал? Надо суть копать какие отношения были между подозреваемым и убитым? Что сподвигло к конфликту? Мотив?
"Не раз был в поле зрения" - В полиции ответили на публикацию "НГ" об убитом стоматологе
Отправлено: 10.03.21 - 22:38
Цитата:
Целый - майор...
КГСПС:
Оказалось офицер.
Оказалось офицер.
Целый - майор...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 158
"Не раз был в поле зрения" - В полиции ответили на публикацию "НГ" об убитом стоматологе
Отправлено: 10.03.21 - 22:47
Цитата:
так вот оно чё, Петрович...
У Ивана Дулина братство?Начальник цеха!
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 10.03.2021 - 22:50]
abaika95:
Старый сиделец
Старый сиделец
так вот оно чё, Петрович...
У Ивана Дулина братство?Начальник цеха!
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 10.03.2021 - 22:50]
"Не раз был в поле зрения" - В полиции ответили на публикацию "НГ" об убитом стоматологе
Отправлено: 10.03.21 - 22:56
Цитата:
Кто такие? Дулин и Петрович?...
ПолиграфЪ Боярышников:
У Ивана Дулина братство?Начальник цеха!
У Ивана Дулина братство?Начальник цеха!
Кто такие? Дулин и Петрович?...
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