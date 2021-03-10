Отправлено: - 22:29

КГСПС:

Вот так людей с толку и сбиваете. Речь идёт не о переводе, смене и прочее, а о ВОЗВРАЩЕНИИ

Цитата:Нет не идётИ вы сейчас как раз людей с толку сбиваетеС +6 перейти на +5 это не ВОЗВРАТ а как раз просто перевод