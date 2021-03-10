Отправлено: - 22:37

рихард:

Проклятое место какое то Соболезную родственникам.

Цитата:Это место реально проклятое! Там недалеко находиться братская могила немецких военнопленных которые строили вручную эту дорогу. Место это в данное время сиротливое , необухоженное. Так как хоронили их массово,место захоронения обвалилось. Там же хоронили и советских немцев насильно депортированных и выселенных из Поволжья.