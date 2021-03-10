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≡ Водитель легкового автомобиля погибла после столкновения с грузовиком в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41096
Водитель легкового автомобиля погибла после столкновения с грузовиком в Костанайской области
Отправлено: 10.03.21 - 13:54
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По предварительной причине, оглашенной сегодня, 10 марта, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, водитель легкового автомобиля не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
77
Re: Водитель легкового автомобиля погибла после столкновения с...
Отправлено: 10.03.21 - 13:54
#1
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примерно в этом месте полтора года назад мой друг попал в ДТП со смертельным исходом. Проклятое место какое то Соболезную родственникам.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
158
Re: Водитель легкового автомобиля погибла после столкновения с...
Отправлено: 10.03.21 - 22:37
#2
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Цитата:
рихард:
Проклятое место какое то Соболезную родственникам.


Это место реально проклятое! Там недалеко находиться братская могила немецких военнопленных которые строили вручную эту дорогу. Место это в данное время сиротливое , необухоженное. Так как хоронили их массово,место захоронения обвалилось. Там же хоронили и советских немцев насильно депортированных и выселенных из Поволжья.
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