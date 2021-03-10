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≡ "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41096
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 10.03.21 - 19:34
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Общественные слушания по вопросу о целесообразности возвращения Костанайской области в свое природное время прошли сегодня, 10 марта. Их провели члены областного общественного совета с участием депутатов, чиновников и местных активистов.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2262
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 10.03.21 - 22:16
#30
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Ещё одно подтверждение научного факта, что умных людей среди человечества гораздо меньше, чем посредственностей :-(
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6542
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 10.03.21 - 22:21
#31
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Цитата:
N0name:
ну "господа" школьнеги- географы, кто первый найдете нашу область?

Ну чего искать то UTC+4 зона, а на деле? +6 :-P
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7297
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 10.03.21 - 22:21
#32
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Цитата:
N0name:
кто первый найдете нашу область?

карту сначала верную на сегодня нарисуй

Географически Костанайская и Кызылординская области попадают в пояса UTC+4. А фактически они принадлежат к поясу UTC+6. То есть, время в этих областях на два часа опережает поясное.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6542
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 10.03.21 - 22:26
#33
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Если по логике, то перевести нужно бы.

Время изменить часовые пояса в Казахстане - Yvision.kzс картами и описанием.

[Исправлено: elektron, 10.03.2021 - 17:27]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7232
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 10.03.21 - 22:29
#34
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Цитата:
КГСПС:
Вот так людей с толку и сбиваете. Речь идёт не о переводе, смене и прочее, а о ВОЗВРАЩЕНИИ

Нет не идёт
И вы сейчас как раз людей с толку сбиваете
С +6 перейти на +5 это не ВОЗВРАТ а как раз просто перевод
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Н
§ Настенька
(Пользователи)
Регистрация:
16.11.12
Сообщений:
64
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 10.03.21 - 22:30
#35
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Цитата:
abaika95:
Эх жалко твоего руководителя нет


а ваш видать есть и постоянно вас бдит, что вы, как с цепи сорвавшаяся дворняга, на всех кидаетесь(отрабатываете ) :lol:
и кстати, Ольга Ведлер заходит под своим именем, я же вам написала: она как вы не шифруется
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
92
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 10.03.21 - 22:33
#36
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Цитата:
yudjin:

рисовать это по твоей части
а так то ахалай-махалай и О ЧУДО! :lol:
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
92
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 10.03.21 - 22:45
#37
Комментарий проходит проверку.
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electro
* electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
583
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 10.03.21 - 22:50
#38
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для Ольги Ведлер:
зря Вы начали говорить о здоровье, я считаю. Надо было настаивать на возврате времени 2004года
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
92
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 10.03.21 - 22:50
#39
Комментарий проходит проверку.
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electro
* electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
583
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 10.03.21 - 22:56
#40
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не общественный совет, а балаган :-x
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
77
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 10.03.21 - 22:58
#41
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чем быстрее переведем время тем лучше. Мать природу не обманешь.
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electro
* electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
583
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 10.03.21 - 23:19
#42
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"Вы по процедурному вопросу? Обождите"
"Вы по процедурному вопросу? Обождите"
"А то ложат и ложат, ложат и ложат"

номенклатурщина :-( :-x :-x :-x
Профайл
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