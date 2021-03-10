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"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
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