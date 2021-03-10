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≡ "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41095
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 10.03.21 - 19:34
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Общественные слушания по вопросу о целесообразности возвращения Костанайской области в свое природное время прошли сегодня, 10 марта. Их провели члены областного общественного совета с участием депутатов, чиновников и местных активистов.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7229
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 10.03.21 - 20:09
#15
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Цитата:
drakon:
Интересно, абайка95, сможет ответить, на вопрос О.Ведлер?.

Да смогу
Когда она ответит про диаграмму,зачем врала людям ?
Профайл
Н
§ Настенька
(Пользователи)
Регистрация:
16.11.12
Сообщений:
62
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 10.03.21 - 20:21
#16
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
580
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 10.03.21 - 20:27
#17
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Редакция, скиньте видео трансляции на ютуб, пожалуйста, а то недоделаный айтуб не показывает
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