Отправлено: - 19:44

Выступающих поддержал и член общественного совета Кызылординской области Болат НОРХОЖАЕВ

Уважаемая, с восходом солнца просыпается все живое на земле! И никак иначе, а вы пробуждаете людей насильно! - кинул в ее адрес реплику общественный деятель Аркадий ДЕНИСОВ.

Цитата:Он тут каким боком?Почему активистов из Алматы не позвали или из Волгограда?Цитата:Бредятина лишь бы брякнутьИ почему он без маски сидел среди коммунистов? Почему на это не обратили внимание?)