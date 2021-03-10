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"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41095
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 10.03.21 - 19:34
Общественные слушания по вопросу о целесообразности возвращения Костанайской области в свое природное время прошли сегодня, 10 марта. Их провели члены областного общественного совета с участием депутатов, чиновников и местных активистов.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 580
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 10.03.21 - 19:34
В таком случае надо ставить вопрос о присоединении к Кызылординской области
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 10.03.21 - 19:36
Цитата:
Ну я даже не сомневался что заголовок будет вызывающий кликбейтный
Цитата:
Можно эту статистику отдельно привести картинкой,боюсь там будет не статистика по заболеваниям а диаграмма по перекосу времени по областным центрам страны
Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения"
Ну я даже не сомневался что заголовок будет вызывающий кликбейтный
Цитата:
Ольга Ведлер продемонстрировала статистику заболеваний в разных регионах страны
Можно эту статистику отдельно привести картинкой,боюсь там будет не статистика по заболеваниям а диаграмма по перекосу времени по областным центрам страны
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11274
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 10.03.21 - 19:36
в принципе в заголовке все сказано.
дальнейшие комментарии бессмыслены.
дальнейшие комментарии бессмыслены.
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 88
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 10.03.21 - 19:37
настораживает маниакальная настойчивость о переводе времени.
есть ли на форуме психиатры? выскажите свое мнение по этому поводу.
есть ли на форуме психиатры? выскажите свое мнение по этому поводу.
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 10.03.21 - 19:44
Цитата:
Он тут каким боком?
Почему активистов из Алматы не позвали или из Волгограда?
Цитата:
Бредятина лишь бы брякнуть
И почему он без маски сидел среди коммунистов? Почему на это не обратили внимание?)
Выступающих поддержал и член общественного совета Кызылординской области Болат НОРХОЖАЕВ
Он тут каким боком?
Почему активистов из Алматы не позвали или из Волгограда?
Цитата:
Уважаемая, с восходом солнца просыпается все живое на земле! И никак иначе, а вы пробуждаете людей насильно! - кинул в ее адрес реплику общественный деятель Аркадий ДЕНИСОВ.
Бредятина лишь бы брякнуть
И почему он без маски сидел среди коммунистов? Почему на это не обратили внимание?)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2248
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 10.03.21 - 19:44
Цитата:
Что же она не сказала сразу, где был задействован административный ресурс? Газета "Нурлыкунский путь" последнюю неделю излишне страдала однобокостью, склоняя всех и направляя.
член общественного совета Татьяна ИСКАНДИРОВА сообщила: голосование по обсуждаемому вопросу провели общественные советы всех 20 городов и районов
Что же она не сказала сразу, где был задействован административный ресурс? Газета "Нурлыкунский путь" последнюю неделю излишне страдала однобокостью, склоняя всех и направляя.
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 10.03.21 - 19:51
Цитата:
Да по всей видимости она приводит диаграмму по перекосу времени в разных регионах
диаграмма тута
Зачем врала общественному совету ?
[Исправлено: abaika95, 10.03.2021 - 20:03]
Ольга Ведлер продемонстрировала статистику заболеваний в разных регионах страны
Да по всей видимости она приводит диаграмму по перекосу времени в разных регионах
Зачем врала общественному совету ?
[Исправлено: abaika95, 10.03.2021 - 20:03]
(Пользователи)
- Регистрация:
- 05.02.21
- Сообщений:
- 20
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 10.03.21 - 19:52
Цитата:
Это главное,что надо понимать.
Остальное можно не чмтать...
alex_60:
в принципе в заголовке все сказано. дальнейшие комментарии бессмыслены.
в принципе в заголовке все сказано. дальнейшие комментарии бессмыслены.
Это главное,что надо понимать.
Остальное можно не чмтать...
Н
(Пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.12
- Сообщений:
- 62
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 10.03.21 - 19:56
Цитата:
Вы еще напишите,что он храпит или у него ноги кривые, абы,как всегда, заняться забалтыванием темы. Большим страхом было для него заразиться " Одобрям-с", которым страдало большинство присутствующих
abaika95:
И почему он без маски сидел среди коммунистов? Почему на это не обратили внимание?)
И почему он без маски сидел среди коммунистов? Почему на это не обратили внимание?)
Вы еще напишите,что он храпит или у него ноги кривые, абы,как всегда, заняться забалтыванием темы. Большим страхом было для него заразиться " Одобрям-с", которым страдало большинство присутствующих
М
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.02.19
- Сообщений:
- 140
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 10.03.21 - 20:03
Госпожа Ведлер, а почему именно сейчас вы ратуете за перевод стрелок, а где вы были раньше, в спячке что ли, или у вас спецзаказ именно на Архимеда? Прям какая-то подозрительная активность прослеживается)
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 10.03.21 - 20:03
Цитата:
Высказывающаяся против перевода стрелок депутат облмаслихата от Аулиекольского района, педагог-психолог Альмира ЖАНСУГУРОВА не смогла ответить на вопрос Ольги Ведлер о том, в какой фазе сна работает детский мозг.
Интересно, абайка95, сможет ответить,
на вопрос О.Ведлер?...
Высказывающаяся против перевода стрелок депутат облмаслихата от Аулиекольского района, педагог-психолог Альмира ЖАНСУГУРОВА не смогла ответить на вопрос Ольги Ведлер о том, в какой фазе сна работает детский мозг.
Интересно, абайка95, сможет ответить,
на вопрос О.Ведлер?...
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 10.03.21 - 20:06
И ваще, О.Ведлер,во всём - права...
Н
(Пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.12
- Сообщений:
- 62
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 10.03.21 - 20:07
Комментарий проходит проверку.
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 10.03.21 - 20:08
Цитата:
Наверно и храпит и может быть ноги кривые
я сейчас просто использую все перлы которые любят пользовать недоактивисты)
Совет был про аргументы и обсуждение
Врать Ведлер никто не заставлял
Настенька:
Вы еще напишите,что он храпит или у него ноги кривые
Вы еще напишите,что он храпит или у него ноги кривые
Наверно и храпит и может быть ноги кривые
я сейчас просто использую все перлы которые любят пользовать недоактивисты)
Совет был про аргументы и обсуждение
Врать Ведлер никто не заставлял
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