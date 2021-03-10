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≡ "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41095
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 10.03.21 - 19:34
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Общественные слушания по вопросу о целесообразности возвращения Костанайской области в свое природное время прошли сегодня, 10 марта. Их провели члены областного общественного совета с участием депутатов, чиновников и местных активистов.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
580
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 10.03.21 - 19:34
#1
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В таком случае надо ставить вопрос о присоединении к Кызылординской области
:-o
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7229
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 10.03.21 - 19:36
#2
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Цитата:
Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" 

Ну я даже не сомневался что заголовок будет вызывающий кликбейтный
Цитата:
Ольга Ведлер продемонстрировала статистику заболеваний в разных регионах страны

Можно эту статистику отдельно привести картинкой,боюсь там будет не статистика по заболеваниям а диаграмма по перекосу времени по областным центрам страны
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11274
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 10.03.21 - 19:36
#3
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в принципе в заголовке все сказано.
дальнейшие комментарии бессмыслены.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
88
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 10.03.21 - 19:37
#4
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настораживает маниакальная настойчивость о переводе времени.
есть ли на форуме психиатры? выскажите свое мнение по этому поводу.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7229
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 10.03.21 - 19:44
#5
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Цитата:
Выступающих поддержал и член общественного совета Кызылординской области Болат НОРХОЖАЕВ

Он тут каким боком?
Почему активистов из Алматы не позвали или из Волгограда?
Цитата:
Уважаемая, с восходом солнца просыпается все живое на земле! И никак иначе, а вы пробуждаете людей насильно! - кинул в ее адрес реплику общественный деятель Аркадий ДЕНИСОВ.

Бредятина лишь бы брякнуть
И почему он без маски сидел среди коммунистов? Почему на это не обратили внимание?)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2248
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 10.03.21 - 19:44
#6
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Цитата:
член общественного совета Татьяна ИСКАНДИРОВА сообщила: голосование по обсуждаемому вопросу провели общественные советы всех 20 городов и районов

Что же она не сказала сразу, где был задействован административный ресурс? Газета "Нурлыкунский путь" последнюю неделю излишне страдала однобокостью, склоняя всех и направляя.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7229
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 10.03.21 - 19:51
#7
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Цитата:
Ольга Ведлер продемонстрировала статистику заболеваний в разных регионах страны

Да по всей видимости она приводит диаграмму по перекосу времени в разных регионах
диаграмма тута
Зачем врала общественному совету ?

[Исправлено: abaika95, 10.03.2021 - 20:03]
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urmas
§ urmas
(Пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
20
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 10.03.21 - 19:52
#8
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Цитата:
alex_60:
в принципе в заголовке все сказано. дальнейшие комментарии бессмыслены.

Это главное,что надо понимать.
Остальное можно не чмтать...
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Н
§ Настенька
(Пользователи)
Регистрация:
16.11.12
Сообщений:
62
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 10.03.21 - 19:56
#9
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Цитата:
abaika95:
И почему он без маски сидел среди коммунистов? Почему на это не обратили внимание?)


Вы еще напишите,что он храпит или у него ноги кривые, абы,как всегда, заняться забалтыванием темы. Большим страхом было для него заразиться " Одобрям-с", которым страдало большинство присутствующих
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М
§ Мурзилка
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.02.19
Сообщений:
140
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 10.03.21 - 20:03
#10
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Госпожа Ведлер, а почему именно сейчас вы ратуете за перевод стрелок, а где вы были раньше, в спячке что ли, или у вас спецзаказ именно на Архимеда? Прям какая-то подозрительная активность прослеживается)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21332
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 10.03.21 - 20:03
#11
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Цитата:

Высказывающаяся против перевода стрелок депутат облмаслихата от Аулиекольского района, педагог-психолог Альмира ЖАНСУГУРОВА не смогла ответить на вопрос Ольги Ведлер о том, в какой фазе сна работает детский мозг.


Интересно, абайка95, сможет ответить,
на вопрос О.Ведлер?... :lol: :oops: ;-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21332
Re: "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи...
Отправлено: 10.03.21 - 20:06
#12
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И ваще, О.Ведлер,во всём - права... :lol: ;-) :-o
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Н
§ Настенька
(Пользователи)
Регистрация:
16.11.12
Сообщений:
62
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 10.03.21 - 20:07
#13
Комментарий проходит проверку.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7229
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 10.03.21 - 20:08
#14
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Цитата:
Настенька:
Вы еще напишите,что он храпит или у него ноги кривые

Наверно и храпит и может быть ноги кривые
я сейчас просто использую все перлы которые любят пользовать недоактивисты)
Совет был про аргументы и обсуждение
Врать Ведлер никто не заставлял
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