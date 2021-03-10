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≡ Проверяющие добивают еле выживших в пандемию бизнесменов - Перуашев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41095
Проверяющие добивают еле выживших в пандемию бизнесменов - Перуашев
Отправлено: 10.03.21 - 20:02
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Депутат Мажилиса Азат Перуашев снова обратился с запросом к премьер-министру Аскару Мамину по поводу деятельности мониторинговых групп и штрафов для бизнеса.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4531
Re: Проверяющие добивают еле выживших в пандемию бизнесменов -...
Отправлено: 10.03.21 - 20:02
#1
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Какое счастье что я вышел на пенсию и взираю этот аттракцион свысока, иначе кто-то с проломленым черепом лежал бы в больнице, а я в тюрьме...
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