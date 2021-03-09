Прогноз на 5 дней
снег-3°C
  • 749 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • Ю, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
 
 
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41092
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 09.03.21 - 21:01
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слушания по вопросу о целесообразности возвращения Костанайской области ее природного времени общественный совет Лисаковска провел сегодня, 9 марта. Обсуждали в онлайн-режиме, все желающие выступить записывались заранее.
Читать новость

abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7216
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 10.03.21 - 15:52
#45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
N0name:
какое "смелое" заявление, то есть остальные люди стадо овец, кроме "я"

Все овцы равны
Но некоторые овцы равнее
Это как раз Ведлер,Юджин и Денисов
Считающие себя "учёными" овцами
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
86
Re: 37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в...
Отправлено: 10.03.21 - 16:19
#46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Для гражданина из России очень важно чтобы у нас перевели время?)

А для форумного "академика" здравый смысл не существует? Ну да! Ты же сильнее здравого смысла))))
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7216
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 10.03.21 - 16:21
#47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин СССР:
А для форумного "академика" здравый смысл не существует? Ну да! Ты же сильнее здравого смысла

Ты сначала на мой вопрос ответь
Тебе как гражданину РФ какая разница какое у нас время?)
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1707
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 10.03.21 - 16:25
#48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://Зато среди опрошенных 6 519 жителей Лисаковска в Интернете 4 500 высказались за возврат природного времени, только 1 909 были против, остальные воздержались. - Согласно разным опросам, в которых приняли участие 13 596 человек, 5 098 (37,5%) проголосовали за возврат к природному времени, 8 047 (59,2%) против, 451 (3,3%) воздержались,//


Голосование в Интернете - это примерно то же самое что и экзит пол.
Человек при этом свободен от всяческого давления извне на него и проявляет своё истинное желание. И цифра 69% - наверное это и есть РЕАЛЬНОЕ число "ЗА" перевод стрелок, по крайней мере в Лисаковске, при этом 29% "против" и 2% "воздержались" ( при условий что приведённые цифры - это правда, а не враньё в своих интересах)

Но, и ещё раз но: мы живём в нашем реальном мире.
Власть, есть власть. Какая то кучка "народовольцев" против репрессивного аппарата государства ( государство - это прежде всего орган насилия, понуждения). Да, конечно их "задавят".

[Исправлено: ACROS, 10.03.2021 - 16:29]

[Исправлено: ACROS, 10.03.2021 - 16:31]
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
86
Re: 37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в...
Отправлено: 10.03.21 - 16:30
#49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Тебе как гражданину РФ какая разница какое у нас время?)

А с чего ты взял, что я гражданин РФ? Опять твои вымыслы, которые ты считаешь истиной?
Профайл
Н
§ Настенька
(Пользователи)
Регистрация:
16.11.12
Сообщений:
52
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 10.03.21 - 16:48
#50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Недавно встретил знакомого так у них проводили опрос и там начальство никому ничего не говорило а голосовали люди сами))


Ага вот сейчас идет : просто трансляция без обратной связи и тоже видно как никому ничего не говорили :-P
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7216
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 10.03.21 - 17:20
#51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Голосование в Интернете - это примерно то же самое что и экзит пол. Человек при этом свободен от всяческого давления извне на него и проявляет своё истинное желание. И цифра 69% - наверное это и есть РЕАЛЬНОЕ число "ЗА" перевод стрелок, по крайней мере в Лисаковске, при этом 29% "против" и 2% "воздержались"

С такой логикой тут на НГ 1000 человек против перовода а 764 за
И никакие репрессии включать не надо)
Цитата:
гражданин СССР:
А с чего ты взял, что я гражданин РФ? Опять твои вымыслы, которые ты считаешь истиной?

Ты прошлый раз отказался ответить поуеховший ты или нет,что заочно подтверждает что ты поуехал
Так что сиди уже там заречкой водку пей
Цитата:
Настенька:
просто трансляция без обратной связи и тоже видно как никому ничего не говорили

А зачем вам от них связь? Их же видно и слышно и Ведлер "которая врёт" там и Азамат у которого мама в Лисаковске и даже Денисов почему-то без маски сидит (надо штрафануть) всех собрали,и даже Кызылорду не забыли а казалось бы к чему на общественных слушаниях в Костанае присутствует член общественного совета из Кызылорды?) Вообщем цирк с аптекарями
Профайл
yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7291
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 10.03.21 - 17:24
#52
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скудоумие и административный ресурс победили!
Профайл
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 70, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 69
Зарегистрированные пользователи: yudjin

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS