Отправлено: - 17:20

ACROS:

Голосование в Интернете - это примерно то же самое что и экзит пол. Человек при этом свободен от всяческого давления извне на него и проявляет своё истинное желание. И цифра 69% - наверное это и есть РЕАЛЬНОЕ число "ЗА" перевод стрелок, по крайней мере в Лисаковске, при этом 29% "против" и 2% "воздержались"

гражданин СССР:

А с чего ты взял, что я гражданин РФ? Опять твои вымыслы, которые ты считаешь истиной?

Настенька:

просто трансляция без обратной связи и тоже видно как никому ничего не говорили

Цитата:С такой логикой тут на НГ 1000 человек против перовода а 764 заИ никакие репрессии включать не надо)Цитата:Ты прошлый раз отказался ответить поуеховший ты или нет,что заочно подтверждает что ты поуехалТак что сиди уже там заречкой водку пейЦитата:А зачем вам от них связь? Их же видно и слышно и Ведлер "которая врёт" там и Азамат у которого мама в Лисаковске и даже Денисов почему-то без маски сидит (надо штрафануть) всех собрали,и даже Кызылорду не забыли а казалось бы к чему на общественных слушаниях в Костанае присутствует член общественного совета из Кызылорды?) Вообщем цирк с аптекарями