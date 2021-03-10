Прогноз на 5 дней
снег-3°C
  • 749 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • Ю, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Он не гопник, он не экстремист" - Коллеги и родственники о стоматологе, которого застрелил полицейский в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41092
"Он не гопник, он не экстремист" - Коллеги и родственники о стоматологе, которого застрелил полицейский в Костанае
Отправлено: 10.03.21 - 17:17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причина конфликта между одноклассниками, полицейским Русланом Клышевым и стоматологом Ермеком Омаровым, по-прежнему неизвестна. Коллеги и родственники врача, с которыми поговорил корреспондент "НГ", считают, что полиция и СМИ сгущают краски.
Читать новость

Lex
§ Lex
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
508
Re: "Он не гопник, он не экстремист" - Коллеги и...
Отправлено: 10.03.21 - 17:17
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знаю Руслана лично, спокойный как удав всегда был. Не сразу даже поверил что это именно он стрелял. Раз выстрелил, значит полагаю были веские причины на то. Да и запись того разговора слушал- там явно не с поздравлениями ехал "врач" после приёма "храброй воды". Экстремист, не экстремист, не можешь вести себя спокойно после посиделки- не пей вообще, тут вроде и ребёнку должно быть понятно. Нет описания с каким оружием приехал доктор. Насколько знаю не с букетом роз был.
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7216
Re: "Он не гопник, он не экстремист" - Коллеги и...
Отправлено: 10.03.21 - 17:24
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
Знаю Руслана лично, спокойный как удав всегда был. Не сразу даже поверил что это именно он стрелял. Раз выстрелил, значит полагаю были веские причины

Он полицейский в первую очередь,майор как пишут
Надо было наряд на себя вызвать как получил сообщение от гопника стоматолога
А не ружьями размахивать
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 72, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 71
Зарегистрированные пользователи: yudjin

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS