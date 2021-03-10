Отправлено: - 17:24

Lex:

Знаю Руслана лично, спокойный как удав всегда был. Не сразу даже поверил что это именно он стрелял. Раз выстрелил, значит полагаю были веские причины

Цитата:Он полицейский в первую очередь,майор как пишутНадо было наряд на себя вызвать как получил сообщение от гопника стоматологаА не ружьями размахивать