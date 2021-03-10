Отправлено: - 14:47

alex_60:

выход на пенсию в 35,40 или сколько там лет

[Исправлено: elektron, 10.03.2021 - 09:48]

Цитата:В 45-ть, если не ошибаюсь. Тоже не понятно, за какие такие заслуги. В Германии в 62 полицейские выходят, а остальные в 67-мь. Хотя тут сравнивать нельзя. Продолжительность жизни разная. Хотя так же есть профессии, по которым можно раньше выходить на пенсию. Поэтому 60-т выход на пенсию было правильным вернуть для всех. А там по категориям разделить уже можно, но и не в 45-ть.