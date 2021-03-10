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≡ Пересмотреть пенсионный возраст снова предложили депутаты
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41092
Пересмотреть пенсионный возраст снова предложили депутаты
Отправлено: 10.03.21 - 14:24
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Депутат Мажилиса Александр Милютин снова обратился с депутатским запросом к премьер-министру Аскару Мамину по поводу пересмотра пенсионного возраста. Мажилисмен отметил, что группа депутатов направляет запрос повторно, потому что их не удовлетворили ответы на предыдущий от 27 января.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11271
Пересмотреть пенсионный возраст снова предложили депутаты
Отправлено: 10.03.21 - 14:24
#1
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мне вообще непонятно,
какие основания для силовиков, полицейских и подобных
выход на пенсию в 35,40 или сколько там лет.
они что в состоянии войны постоянно живут,
только с кем войну ведут непонятно.
больше все по семечкам и окуркам в прессе пишут.

[Исправлено: alex_60, 10.03.2021 - 14:26]
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21329
Пересмотреть пенсионный возраст снова предложили депутаты
Отправлено: 10.03.21 - 14:37
#2
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Цитата:
alex_60:
только с кем войну ведут непонятно.

Я тоже об этом - думаю... :lol: ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6538
Пересмотреть пенсионный возраст снова предложили депутаты
Отправлено: 10.03.21 - 14:47
#3
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Цитата:
alex_60:
выход на пенсию в 35,40 или сколько там лет

В 45-ть, если не ошибаюсь. Тоже не понятно, за какие такие заслуги. В Германии в 62 полицейские выходят, а остальные в 67-мь. Хотя тут сравнивать нельзя. Продолжительность жизни разная. Хотя так же есть профессии, по которым можно раньше выходить на пенсию. Поэтому 60-т выход на пенсию было правильным вернуть для всех. А там по категориям разделить уже можно, но и не в 45-ть. ;-)

[Исправлено: elektron, 10.03.2021 - 09:48]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11271
Пересмотреть пенсионный возраст снова предложили депутаты
Отправлено: 10.03.21 - 14:47
#4
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Цитата:
drakon:
Я тоже об этом - думаю..


я знаю, что ты знаешь, а не думаешь.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21329
Пересмотреть пенсионный возраст снова предложили депутаты
Отправлено: 10.03.21 - 14:50
#5
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Да, Алекс, я всё и про всех - знаю... :lol: ;-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1707
Re: Пересмотреть пенсионный возраст снова предложили депутаты
Отправлено: 10.03.21 - 16:51
#6
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При Союзе, в последние его годы, для механизаторов сделали выход на пенсию в 55 лет. Немногие, но успели выйти, потом наступил Егимендык и лафу закрыли.
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